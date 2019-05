Tuchel renova com o PSG e encerra rumores de possível saída

Apesar dos fracassos nas Copas nacionais e na Liga dos Campeões, treinador alemão estende seu vínculo até 2021

O já tem seu técnico para o período 2019-2021: o clube anunciou neste sábado, 25, que o alemão Thomas Tuchel segue no comando da equipe após renovar seu vínculo até 2021, encerrando, em princípio, os rumores de que o clube poderia tentar mudar seus rumos a partir da próxima temporada.

Campeão com sobras na , o ex-treinador do não conseguiu levar o além das oitavas de final da - mesmo após uma vitória em pleno Old Trafford contra o , nas oitavas de final -, e viu sua equipe ser eliminada na Francesa e derrotada na final da Copa da para o , suscitando discussão sobre uma possível troca no comando técnico.

No entanto, um comunicado nesta manhã confirmou a extensão do contrato por mais um ano na capital.

"Estou muito contente por estender meu contrato, e meu comprometimento com o Paris Saint-Germain", disse Tuchel ao site oficial do clube. "Gostaria de agradecer ao presidente e todo o clube, pela confiança, além da minha comissão técnica. Isso só reforça minha ambição de levar esta equipe ao absoluto topo, com muita dedicação"

"Também fico muito emocionado com o apoio dos torcedores, tenho certeza que o melhor ainda está por vir para este clube."

A decisão da continuidade do trabalho do alemão também foi reforçada pelo mandatário, Nasser Al-Khelaifi.

"A família Paris Saint-Germain está muito feliz com a extensão do vínculo de Thomas Tuchel", afirmou. "No último ano, Thomas trouxe uma energia fantástica à rotina do clube, não apenas para os jogadores, mas para toda a instituição. Ele tem grande conhecimento e habilidades para com o futebol, e ficamos satisfeitos em poder contar com suas qualidades no longo prazo."

Agora, o PSG deve focar suas energias em 'juntar os cacos' para não só chegar reforçado para a campanha 2019/20, como também manter seus melhores jogadores: além da incerteza que cerca o futuro do brasileiro Neymar, o jovem Kylian Mbappé também deixou sua continuidade no ar ao pedir, publicamente, por um papel de maior destaque dentro do clube parisiense.