Dani Alves: "aposto a Torre Eiffel que Neymar fica no PSG"

O colega de equipe do atacante faz críticas ao Real Madrid e Barcelona e afirma que Neymar ainda tem trabalho para mostrar no PSG

Dani Alves está convencido de que Neymar, seu amigo e colega de equipe do , fica no time para a próxima temporada, e faz apostas altas sobre isso.

“Apostar um jantar é pouco, eu aposto a Torre Eiffel que Neymar continua no . Ele ainda não fez o seu trabalho aqui”, disse o jogador em entrevista à ESPN.

“Neymar está em uma transição, já que os resultados não estão saindo. Deve aproveitar o tempo livre para pensar no que pode fazer para que as coisas sejam maiores e melhores no lugar em que está. Ele não fica feliz sem resultados”, acrescentou.

O lateral-esquerdo também comentou sobre uma negociação do craque com o e um possível retorno ao .

“Se o Real Madrid me liga, eu digo que não, e se me perguntam por Neymar eu também digo que não. O Real chama muita gente e não me surpreendo com isso”, disse.

“[Um retorno ao Barça] Acho um pouco complicado. Acredito que as pessoas do Barça não acham que precisam dele. Esse é o problema, com ego não dá para ir a lugar nenhum. E o Barça tem esse problema, não reconhece que precisa de Neymar, isso o afasta ainda mais do time. Quem não precisa de Neymar? Todo mundo precisa”.