Tuchel: preocupado com Neymar e Cavani

Técnico do PSG não deu nenhuma atualização sobre a recuperação das suas estrelas

À véspera de encarar o Saint-Étienne pela 25ª rodada da Ligue 1, Thomas Tuchel não deu nenhuma atualização sobre a recuperação de Neymar e Cavani mas confirmou que Thomas Meunier e Choupo-Moting vão desfalcar a equipe.

"Thomas Meunier não estará disponível amanhã, nem Choupo-Moting por causa da lesão", disse.

"Os outros jogadores estarão presentes, mas precisamos estar atentos aos antigos ferimentos de Verratti e Kimpembe. Não há notícias de Cavani e Neymar.", completou.

Apesar da preocupação com a lista dos jogadores lesionados, Tuchel elogiou Marquinhos, que precisou ser substituído por Kimpembe no duelo contra o Manchester United, no meio da semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

"Marquinhos é muito bom no meio, como na defesa. Ele é um jogador incrível que deve e sempre quer melhorar. Estou feliz que somos capazes de jogar como um time. Seja na UCL ou na Ligue 1", concluiu.

O PSG entra em campo neste domingo (17), às 17h (de Brasília),

