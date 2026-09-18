Tuchel dá nova chance a grandes nomes na Inglaterra

Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold voltam à seleção inglesa, como anunciou o técnico Thomas Tuchel. A Inglaterra começa no dia 26 de setembro sua campanha na Liga das Nações, com a campeã mundial Espanha como primeira adversária. República Tcheca (2x) e Croácia vêm depois.
Alexander-Arnold atuou pela última vez pela Inglaterra em junho de 2025 e ficou fora da Copa do Mundo no verão passado. Palmer entrou em campo pela última vez no time de Tuchel em março deste ano.
Houve polêmica pela ausência de Alexander-Arnold na Copa do Mundo, principalmente porque Tino Livramento e Reece James se lesionaram. Com isso, os zagueiros Ezri Konsa e Jarell Quansah tiveram de ser deslocados para a posição de lateral-direito.
Tuchel deixa de fora Phil Foden, Jordan Henderson e Ollie Watkins, que se transferiu para a Saudi Pro League. O ex-zagueiro do PSV Jarrad Branthwaite também foi convocado, com sua única partida pela seleção até agora datando de junho de 2024. O grande talento Rio Ngumoha, do Liverpool, também recebeu um convite.
O técnico da Inglaterra convocou 27 jogadores para este período de jogos de seleções. No fim, a lista terá de ser reduzida para 23 jogadores.
Lista completa da Inglaterra
Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Defesa: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Gúehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Meio-campo: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)
Ataque: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).