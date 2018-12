Tuchel confirma que liberou Neymar para "férias antecipadas"

Técnico explicou que a ideia é evitar uma lesão mais grave, já que o jogador ainda sente dores na coxa direita

Neymar não entrará em campo diante do Nantes, no sábado(22), último jogo do PSG no ano. O brasileiro foi liberado pelo treinador Thomas Tuchel e está no Brasil, para se recuperar de uma lesão sofrida contra o Bordeaux, pelo Campeonato Francês.

O craque, vem lutando contra dores na coxa direita há semanas e chegou a ser dúvida para o confronto contra o Estrela Vermelha, que garantiu o PSG na próxima fase da Champions League.

"Neymar está machucado, ele jogou machucado contra o Estrela Vermelha, foi um risco mas tivemos que leva-ló. Estamos felizes que as coisas não pioraram ele ainda quer jogar. Mas nesses momentos, temos que ser espertos e não dar chances com essa lesão. Se fosse o último ou o penúltimo da temporada, teria sido possível atuar. Mas é minha decisão permitir que ele volte ao Brasil", dise Tuchel em entrevista coletiva.

Neymar já havia ficado de fora do duelo contra Orleans, na última terça-feira. Ele foi poupado por conta de dores na coxa. A última partida que o camisa 10 esteve em campo foi contra o Estrela Vermelha, fora de casa, pela Champions League.

Na última quinta-feira(20), o brasileiro causou alvoroço em um shopping em São Paulo. O atleta foi em duas lojas acompanhado do filho, Davi Lucca e deixou uma multidão enlouquecida.