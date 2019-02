Tuchel afirma que mantém contato constante com Neymar

Treinador do PSG disse que troca mensagens de texto diariamente com o brasileiro

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, disse em entrevista coletiva neste sábado (2), que tem conversado contantemente com Neymar, que ficará afastado dos gramados até pelo menos o fim de março por conta de nova fratura no quinto metatarso do pé direito.

"Eu fico em contato com ele, estou triste pelo que aconteceu. Quando ele não vem ao clube, mando mensagem de texto. Todos os dias. Os brasileiros precisam ser acolhidos, os sul-americanos em geral. É uma relação diferente", afirmou.

"Passo as notícias do time para o Neymar, falamos bastante e nos damos bem. Não posso perder a conexão com ele e isso que tento. O grande foco é a reabilitação do Neymar", completou.



(Foto: Getty Images)

Tuchel ainda disse que Daniel Alves será importante para auxiliar o time no período que não tiver Neymar e ainda aproveitou para elogiar outro brasileiro, o zagueiro Thiago Silva.

"O Daniel Alves tem muita qualidade e ótimo estado de espírito. Sem o Neymar, ele fica ainda mais importante por conta da experiência e passa ânimo ao time", ressaltou.

"Nos damos bem, pois ele (Thiago Silva) tem caráter parecido com o meu. Ótima pessoa, e muito dedicado. É um capitão incrível", finalizou.