Tricolor define inscritos para fase preliminar da Libertadores

Caso chegue na fase de grupos, o São Paulo poderá contar com o número fixo de 26 a 30 jogadores no elenco

Perto do principal jogo do time na temporada, até o momento, o São Paulo definiu nesta segunda-feira (04), a lista dos jogadores que disputarão a segunda fase preliminar da Libertadores. Ao todo, o treinador André Jardine poderá contar com 25 atletas.

O Tricolor encara na próxima quarta-feira (06), o primeiro desafio da competição contra o Talleres, da Argentina, às 21h30 (Brasília). O time paulista decide a vaga para a próxima fase do torneio no Estádio do Morumbi, em 13 de fevereiro.

A principal surpresa na lista ficou por conta da jovem revelação, Antony. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador contribuiu com quatro gols e seis assistências, em nove jogos. Antony usará o número 7 durante os jogos do São Paulo na competição sul-americana.



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Confira a lista completa: