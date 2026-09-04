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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Trézéguet acende a fúria da torcida do Al-Riyadh antes do confronto com o Al-Ahly

Al-Ahli x Al-Riyadh
Al-Ahli
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
Trezeguet
Arábia Saudita
Egito

A estrela egípcia é o jogador de maior destaque no clube da capital

O egípcio Mahmoud Hassan "Trezeguet", estrela do Al Riyadh saudita, provocou a ira da torcida do clube antes de enfrentar o Al Ahli pela Roshn Saudi League.

O Al Riyadh visita o Al Ahli, nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

A conta oficial do Al Riyadh na rede social "X" revelou a escalação titular e o banco de reservas do time, que apresentou a ausência surpreendente do ponta egípcio.

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A ausência de Trezeguet provocou a ira de parte da torcida do Al Riyadh, que comentou questionando o motivo do desfalque e reprovando a falta de esclarecimentos sobre ele.

Campeonato Saudita
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Al-Riyadh crest
Al-Riyadh
ALR

A conta oficial do Al Riyadh havia publicado, na última quinta-feira, imagens do último treino realizado pelo time antes da partida contra o Al Ahli, no qual a estrela egípcia aparecia normalmente.

No entanto, o repórter do canal "Thmanyah", que transmite o Campeonato Saudita, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, confirmou que a ausência de Trezeguet se deve a uma lesão.

Vale lembrar que Trezeguet se juntou ao Al Riyadh durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Al Ahly egípcio, após uma única temporada em suas fileiras.

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