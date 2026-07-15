Três gols em dois amistosos... Será que o Al-Ahli encontrou um substituto para Ivan Toni?

A torcida do Al-Ahli do Saudi não está passando por seus melhores momentos, após a goleada sofrida pelo time diante do Holstein Kiel, da Alemanha, em um amistoso, mas pode receber a compensação adequada com a contratação de um novo atacante.

O Al-Ahli perdeu para o Holstein Kiel, que joga na segunda divisão alemã, por 1 a 4, durante a partida que os enfrentou nesta quarta-feira, no campo de treinamento “Al-Raqi”, na Áustria.

O único gol do Al-Ahly foi marcado pelo atacante brasileiro Ricardo Matias, que aproveitou um chute rasteiro e forte de seu compatriota Matheus Gonçalves, na entrada da área. O goleiro do time alemão defendeu, mas a bola chegou até ele diante do gol vazio, e ele mandou para o fundo da rede.

Esse foi o terceiro gol marcado por Matias pelo Al-Ahli no campo de treinamento na Áustria, depois de ter marcado dois gols na vitória por 8 a 0 sobre o Salfeld, da Áustria, no primeiro amistoso.

A torcida do Al-Ahli espera que o jovem jogador brasileiro seja o melhor substituto do atacante inglês Ivan Tony na nova temporada, especialmente porque o time sofreu muito sem ele, na falta de um atacante que pudesse substituí-lo.

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli, contou com Feras Al-Buraikan nas partidas em que Ivan Tony ficou de fora, mas ele se destacou mais como segundo atacante, sem ser o titular.

Vale lembrar que Ricardo Matias se juntou ao Al-Ahli durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Internacional do Brasil, mas limitou-se a atuar pela equipe sub-21 na Liga Joi de Elite.