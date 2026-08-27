Trepy recebeu alta hospitalar hoje: a nota do Cagliari

Yael Trepy recebeu alta hospitalar na tarde de hoje da Azienda ospedaliero universitaria de Sassari. O jovem jogador do Cagliari deixa o hospital em boas condições clínicas, após o tratamento iniciado na sequência do grave episódio que havia tornado necessária sua internação na UTI de Emergência e Urgência do hospital Santissima Annunziata.

Após a fase mais crítica e a melhora progressiva das condições respiratórias, Trepy havia sido transferido da UTI para a Pneumologia clínica e intervencionista das Clínicas universitárias da viale San Pietro, onde prosseguiu com o tratamento e a recuperação até a alta de hoje.

“O paciente recebe alta hoje em condições clínicas globalmente boas, após um quadro clínico que evidenciou uma recuperação progressiva e significativa”, declarou o professor Pietro Pirina, diretor da Pneumologia clínica e intervencionista da Aou de Sassari. “Os exames realizados durante a internação mostraram um quadro em melhora e permitiram programar com tranquilidade a alta.”

“A alta de Yael é uma notícia que nos deixa particularmente felizes”, afirma o diretor-geral da Aou de Sassari, Serafinangelo Ponti. “E representa o momento conclusivo de um percurso que viu muitos profissionais trabalharem juntos. Desde o socorro no território até a assistência na UTI, passando pela Pneumologia e por todos os serviços que contribuíram para o diagnóstico, o tratamento e a recuperação do paciente: este caso demonstra o valor de uma rede de saúde que soube responder com competência, rapidez e plena integração.”

“Se nos últimos dias alguém falou em milagre”, prossegue Ponti, “nós preferimos falar do trabalho de um sistema que funcionou. Por trás deste resultado há pessoas, profissionalismo e um grande trabalho em equipe. É uma ocasião para reafirmar o valor do nosso serviço público de saúde, que todos os dias enfrenta situações complexas, muitas vezes longe dos holofotes. A Yael dirigimos nossos votos de um retorno pleno à sua rotina e, naturalmente, à sua trajetória esportiva.”

O jogador se despediu sorrindo da equipe do setor, do diretor-geral e do diretor de saúde. Com a alta de hoje, encerra-se assim a internação de Trepy na Aou de Sassari, iniciada em condições críticas e prosseguida, graças à evolução clínica positiva, até a superação da fase hospitalar.