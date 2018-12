Trauco revela desejo de trocar o Flamengo pelo San Lorenzo

Lateral-esquerdo admitiu que vê transferência com bons olhas por querer ter uma sequência maior de jogos

O lateral-esquerdo Miguel Trauco revelou em entrevista à Rádio Splendid, da Argentina, o desejo de trocar o Flamengo pelo San Lorenzo em 2019.

"Tenho contrato com o Flamengo até dezembro de 2019. Meu representante me perguntou se me interessava a possibilidade de ir ao San Lorenzo, e eu lhe disse que sim“, afirmou.



Trauco chegou ao Flamengo no início de 2017 e teve um bom início no clube. No entanto, acabou caindo de rendimento e perdeu a posição de titular para Renê. Em duas temporadas, o lateral, que tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2019, disputou 63 jogos, sendo apenas 10 em 2018, e marcou quatro gols.