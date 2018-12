Trauco quer deixar o Fla, mas propostas não chegam: San Lorenzo demonstra interesse

Não é de hoje que o lateral-esquerdo deseja respirar novos ares, mas não consegue achar novo clube

Contrato pelo Flamengo para substituir Jorge, Miguel Trauco teve bom início no clube, mas não conseguiu manter a regularidade. O jogador hoje é reserva de Renê, que terminou o Campeonato Brasileiro em alta, eleito o melhor lateral-esquerdo da competição. De olho na sequência pela seleção peruana, no entanto, Trauco quer novos áres e não é de hoje, o problema é que não chega proposta.

Depois de disputar a Copa do Mundo da Rússia, o peruano acreditou que pudesse receber algo interessante, principalmente do mercado europeu, principal objetivo do jogador e seu staff. Mas apesar de especulações, nada apareceu na mesa do Flamengo.

Agora, com o início da nova temporada, o jogador segue na tentativa de deixar o clube Rubro-Negro. Segundo informaçõe da Fox Sports da Argentina, o lateral Rubro-Negro virou alvo do San Lorenzo que está em busca de reforços para disputar a Copa Libertadores do ano que vem.

Caso realmente deseje contar com o jogador, o time argentino terá que desembolsar cerca de 1,75 milhão de euros, o valor mínimo que o Flamengo topa negociar o lateral peruano.