O Liverpool está prestes a contratar Ronald Araújo, em uma movimentação bastante surpreendente junto ao Barcelona. O jornalista de transferências Fabrizio Romano informou na noite desta sexta-feira, com seu conhecido ‘here we go’, que os clubes chegaram a um acordo por um empréstimo.

O gigante inglês já procura há bastante tempo um reforço para a defesa. Com Araújo, o técnico Andoni Iraola ganha um defensor capaz de atuar em várias posições.

O uruguaio de 27 anos pode jogar tanto pelo miolo de zaga quanto pelo lado direito da defesa. Com isso, Jeremie Frimpong, entre outros, passa a ter mais um concorrente pela faixa direita no Liverpool.

Foi justamente essa versatilidade que tornou Araújo interessante para o Liverpool. Iraola queria ampliar suas opções defensivas e parece ter conseguido isso com a chegada do internacional uruguaio.

Araújo tem contrato com o Barcelona desde 2018 e se transformou em uma peça importante na Catalunha. Na última temporada, ele foi escolhido pelo técnico Hansi Flick como capitão depois que Marc-André ter Stegen foi emprestado ao Girona.

Em seus anos no Barcelona, Araújo também acumulou títulos importantes. Com a potência espanhola, foi campeão espanhol três vezes e conquistou a Copa do Rei em duas ocasiões.

Segundo Romano, trata-se inicialmente de uma transferência por empréstimo. No acordo, o Liverpool também conseguiu incluir uma opção de compra não obrigatória. Quanto o Liverpool terá de pagar caso decida exercer essa opção ainda não é conhecido.