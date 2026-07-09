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Transferência gratuita... Estrela da Argélia se estabelece na Arábia Saudita

Mercado da bola
Campeonato Saudita
Abha
Al-Gharafa
Y. Brahimi
Arábia Saudita
Argélia

O astro argelino Yacine Brahimi se prepara para jogar na Liga Profissional Saudita (Roshen).

Brahimi, de 36 anos, tornou-se jogador sem vínculo no atual mercado de transferências de verão, após o término de seu contrato com o Al-Gharafa, do Catar.

De acordo com o jornal “Al-Riyadiah”, o clube de Abha conseguiu contratar Brahimí para atuar em suas fileiras por uma temporada.

O Abha se prepara para voltar à Liga Profissional Saudita “Roshen”, após ter conquistado o título da Liga “Yello” da primeira divisão na temporada passada.

O jornal “Al-Sharq Al-Awsat” havia esclarecido, com base em reportagens argelinas, que o Abha disputava acirradamente com o Málaga, da Espanha, para garantir os serviços de Brahimi.

O jornal destacou que a diretoria do Abha apresentou uma oferta atraente ao astro argelino, a fim de fechar o negócio a seu favor.

O Abha espera aproveitar a experiência de Brahimi, que já jogou no Porto, de Portugal, e no Granada, da Espanha, além de ter passado por várias equipes na França e ter atuado pelo Al-Rayyan e pelo Al-Gharafa, no Catar.

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