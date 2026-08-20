A transferência de Lutsharel Geertruida para o PSV deu mais um passo rumo à concretização nesta quinta-feira, mas o negócio ainda não está totalmente fechado. O defensor de 26 anos já foi aprovado nos exames médicos em Eindhoven, mas o PSV, de forma curiosa, ainda aguarda o aval definitivo do RB Leipzig.

Segundo o especialista em mercado da bola Mounir Boualin, o conselho de supervisão do Leipzig ainda precisa dar a palavra final sobre o acordo. Não está claro por que essa aprovação ainda não foi concedida, embora, pelo cenário atual, o sinal verde definitivo possa sair em breve.

Geertruida já havia viajado para a Holanda na noite de terça-feira tendo em vista seus exames e a conclusão de sua transferência por empréstimo. Os testes médicos estavam inicialmente marcados para a manhã de quarta-feira, mas não aconteceram porque ainda não havia sido dada a autorização definitiva por parte do Leipzig.

PSV e Leipzig ainda precisavam resolver um ponto, e isso ainda não havia sido totalmente solucionado na tarde desta quinta-feira. Apesar disso, Geertruida recebeu autorização na tarde de quinta para realizar seus exames médicos, o que significa que um importante passo prático rumo à transferência já foi dado.

PSV e Leipzig chegaram a um acordo em linhas gerais na terça-feira sobre um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O clube de Eindhoven desembolsaria, ao todo, cerca de seis milhões de euros pelo período de empréstimo, o que permitiria ao Leipzig tirar integralmente da folha salarial o salário de Geertruida para a próxima temporada.

A opção de compra giraria em torno de 13 milhões de euros, mas não é provável que o PSV a exerça automaticamente após o fim da temporada. A combinação entre a taxa de transferência e o salário do ex-jogador do Feyenoord representaria um impacto considerável nas possibilidades financeiras do campeão nacional, informa o De Telegraaf.

O PSV vê Geertruida como a solução desejada para a lacuna aberta após a grave lesão no joelho de Jerdy Schouten. A direção técnica o considera adequado ao estilo de jogo do técnico Peter Bosz, porque ele tem conforto com a bola, consegue defender com muito espaço às costas e é forte nos duelos.

Geertruida já havia despertado interesse de vários países, e Feyenoord e Ajax também buscaram informações sobre sua situação, mas o internacional da seleção da Holanda deu preferência ao PSV.