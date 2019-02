Tragédia no Flamengo: Felipe Melo faz homenagem a "afilhado"

O meio-campista do Palmeiras tinha contato muito próximo com Arthur Vinicius, uma das vítimas

Revelado pelo Flamengo, o meio-campista Felipe Melo publicou uma mensagem lamentando a morte de Arthur Vinicius de Barros Silva Freitas, uma das vítimas na tragédia ocorrida no CT do clube carioca. Além do luto por todos os 10 falecidos, a relação pessoal de Felipe com Arthur deixa a dor ainda maior para o atleta que hoje defende o Palmeiras.

Felipe Melo era amigo de infância do pai de Arthur, que é falecido, e inclusive chegou a morar com ele. O jovem era tratado pelo meio-campista como afilhado e estava prestes a completar 15 anos neste sábado (09).

“Não acredito, que triste tudo isso, e pensar que amanhã comemoraríamos seu aniversário, nos ajude Senhor Jesus, conforte nossos corações, que tragédia, descanse em paz Arthur!”, escreveu Felipe Melo em seu Instagram.