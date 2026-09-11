Um torcedor bêbado do PSV mobilizou fortemente os serviços de emergência na noite de quinta-feira, após a partida da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk (1 a 1), em Eindhoven. Por causa do incidente na estação Strijp-S, o tráfego ferroviário ficou temporariamente completamente paralisado, informa o Eindhovens Dagblad.

O torcedor teria se sentado na beirada da plataforma enquanto esperava seu trem. No momento em que um trem entrou na estação, o homem conseguiu se afastar dos trilhos a tempo.

Para o maquinista, porém, não ficou claro se o torcedor estava realmente em segurança. Por isso, o trem foi imediatamente parado, após o que o alarme foi acionado.

A polícia, os bombeiros e o serviço de ambulância foram então até a estação Strijp-S. Funcionários da ProRail também foram acionados por causa da possível presença de alguém sobre ou ao redor dos trilhos.

Os serviços de emergência iniciaram em seguida uma busca pelo torcedor envolvido. Algum tempo depois, o homem bêbado foi encontrado.

Com base nos depoimentos de testemunhas e em uma verificação dos trilhos, a polícia conseguiu determinar que ele era o responsável pelo incidente. No fim das contas, não havia mais ninguém na via férrea.

O torcedor do PSV se livrou com uma advertência severa da polícia. Além disso, recebeu duas multas, uma delas por embriaguez em via pública.

Por causa da situação, o tráfego ferroviário não pôde ser retomado por algum tempo. Depois que os serviços de emergência constataram que os trilhos estavam seguros, o trem parado recebeu autorização para seguir viagem.