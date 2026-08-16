O Trabzonspor está perto de fechar a contratação de um destacado atacante estrangeiro, ao mesmo tempo em que o clube turco segue se movimentando para reforçar o meio-campo antes do fechamento da janela de transferências.

O site turco 61saat revelou que as negociações pela transferência do uruguaio Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal, para o Trabzonspor tiveram desdobramentos positivos, depois que clube e jogador chegaram a um acordo sobre os termos do negócio, embora alguns detalhes financeiros ainda estejam atrasando sua conclusão oficial.

A fonte esclareceu que Núñez recebe do Al-Hilal um salário anual de cerca de 20 milhões de euros.

De acordo com as informações divulgadas, o atacante uruguaio possui valores financeiros atrasados a receber do Al-Hilal no total de 12 milhões de euros, e o jogador trabalha atualmente para resolver essa questão, especialmente porque o montante está sujeito a impostos, o que acabou prolongando as negociações.

As conversas nesse aspecto seguem de forma positiva, em meio à crença de alguns dirigentes do Trabzonspor de que o negócio pode ser concluído a qualquer momento, ainda que os aspectos financeiros continuem sendo um fator determinante no momento do anúncio final.

Ao mesmo tempo, o Trabzonspor segue em busca de um meio-campista estrangeiro para reforçar seu elenco, tendo entrado em negociações com um jovem jogador da Inglaterra — cujo nome não foi mencionado —, mas seu clube recusou a proposta apresentada para contar com seus serviços.

O clube também manteve conversas com Atakan Karazor, jogador do Stuttgart, a respeito de sua transferência para o elenco, porém as negociações não chegaram a um acordo, havendo a possibilidade de uma nova reunião entre as partes no período que vem.

O site concluiu: "A lista de estrangeiros do Trabzonspor pode passar por uma mudança surpreendente, já que o clube busca um jovem meio-campista de grande estatura e que jogue bem na posição de volante de contenção, o que pode forçar a saída de um dos atuais jogadores estrangeiros para abrir espaço para a nova contratação".

Leia também: apesar do início irregular, declaração marcante do técnico do Trabzon sobre a influência de Salah

Leia também: aposta assustadora de 590 milhões, Mourinho em busca da equação impossível