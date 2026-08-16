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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Trabzon pronto para decidir: negociação complexa entre Al Hilal e Núñez

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Um último obstáculo adia a transferência

O clube Trabzonspor está próximo de fechar a contratação de um destacado atacante estrangeiro, ao mesmo tempo em que o clube turco segue com suas movimentações para reforçar o meio-campo antes do fechamento da janela de transferências.

O site turco 61saat revelou que as negociações pela transferência do uruguaio Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal, para o Trabzonspor tiveram avanços positivos, depois que o clube e o jogador chegaram a um acordo sobre os termos do negócio, enquanto alguns detalhes financeiros ainda atrasam sua conclusão oficial.

A fonte esclareceu que Núñez recebe do Al-Hilal um salário anual de cerca de 20 milhões de euros.

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Segundo as informações divulgadas, o atacante uruguaio possui valores financeiros atrasados junto ao Al-Hilal que somam 12 milhões de euros, e o jogador trabalha atualmente para resolver essa questão, especialmente porque o montante está sujeito a impostos, o que acabou prolongando a duração das negociações.

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As conversas nesse aspecto seguem de forma positiva, em meio à crença de alguns dirigentes do Trabzonspor de que o negócio pode ser concluído a qualquer momento, ainda que os aspectos financeiros continuem representando um fator determinante no momento do anúncio final.

Ao mesmo tempo, o Trabzonspor segue em busca de um meio-campista estrangeiro para reforçar seu elenco, tendo entrado em negociações com um jovem jogador da Inglaterra — cujo nome não foi mencionado —, mas o clube dele recusou a proposta apresentada para contar com seus serviços. 

O clube também manteve conversas com Atakan Karazor, jogador do Stuttgart, sobre uma possível transferência para suas fileiras, mas as negociações não chegaram a um acordo, com a possibilidade de uma nova reunião entre as partes nos próximos dias.

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O site concluiu: "A lista de estrangeiros do Trabzonspor aguarda uma mudança inesperada, pois o clube busca um jovem meio-campista de estatura elevada e que jogue bem na posição de volante, o que pode impor a saída de um dos atuais jogadores estrangeiros para abrir espaço para a nova contratação".

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