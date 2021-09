Depois de pendurar as chuteiras, Francesco Totti embarcou em outras vidas no mundo do futebol; entenda as escolhas do ex-atleta

"Apagar a luz não é fácil. Agora estou com medo, não é a mesma coisa que você sente na frente da porta. Permita-me um pouco de medo."

Na história da AS Roma, 28 de maio de 2017 é uma daquelas datas marcantes, em que as memórias se misturam indissoluvelmente com o presente em uma jornada de 24 anos e remontam em poucos momentos com lágrimas jorrando como fontes nas alturas. Aquelas emoções que o futebol pode transmitir e que ligam os torcedores ao seu clube, às suas cores e a um símbolo.

Nesse dia, Francesco Totti vestiu pela última vez as chuteiras e a camisa da Roma, o que, para ele, era muito mais do que um simples time de futebol. Ao apito triplo da partida contra o Gênova, o camisa 10 giallorossi (amarelo e vermelho) deu uma volta olímpica, ocupada em todas as ordens de lugar e diante de milhões de espectadores ligados por uma carta escrita e depois lida ao mundo todo.

"Tiro a camisa pela última vez, dobro-a bem mesmo que não esteja pronto para dizer o suficiente e talvez nunca esteja".

Totti disse oficialmente para parar de jogar futebol. Uma escolha pensativa mas muito dolorosa do 'Capitão', que nunca se imaginou sem a bola a seus pés e longe do retângulo verde. Para Francesco, o fim da carreira profissional sempre teve contornos de uma utopia. E a despedida da Roma foi ainda maior.

Naquela noite de 28 de maio, há três anos, Totti adormeceu como jogador de futebol e acordou como treinador, com um denominador comum: sempre Roma. O ex-número 10 assumiu o cargo de executivo pela primeira vez. Do vestiário para a mesa. Uma movimentação de poucos metros dentro do centro desportivo de Trigoria mas com um valor específico muito elevado.

O 'Pupone' iniciou assim o segundo capítulo. Mas depois de toda uma vida em campo e dos últimos anos marcados pela difícil relação com Luciano Spalletti, culpado - segundo Totti - de não ter lhe dado o espaço que merecia, mas de tê-lo relegado constantemente à bancada na última fase do sua carreira, a passagem atrás da mesa não é simples. O ex-capitão da Roma teve que lidar com a propriedade americana, que ele disse ter lhe oferecido uma fachada e não um papel de tomada de decisão.

No verão de 2019, a proposta enviada pelo presidente James Pallotta à Totti para ocupar o cargo de novo diretor técnico de Roma é rejeitada. As decisões da empresa sobre o novo treinador (Fonseca) e o novo diretor esportivo (Petrachi) com vistas à temporada seguinte e a escolha de dar amplos poderes de decisão a Franco Baldini, com quem Totti nunca empatou, empurram o eterno camisa 10 para a rejeição. A turma de 1976, que contatou Antonio Conte antes de assinar com o Inter para tentar trazê-lo para os Giallorossi, não quis jogar um papel de ponta e decidiu, relutantemente, deixar Roma e Trigoria, sua segunda casa.

Um segundo adeus, sofrido como o de 25 meses antes. Em 17 de junho de 2019, Totti anunciou sua decisão em uma entrevista coletiva realizada no Coni Hall of Honor em Roma. O ex-capitão ataca duramente as propriedades americanas e explica os motivos que o levaram a deixar Roma. .

“Pedi demissão de Roma, esperava que esse dia nunca chegasse, pelo contrário, esse dia fatídico chegou para mim de forma ruim, mas dadas as condições acho que foi certo tomar essa decisão, porque nunca tive a oportunidade operacional de trabalhar em área técnica da Roma. Há vários meses que penso nisso. Não foi minha culpa porque nunca tive oportunidade de me exprimir, nunca me envolveram num projecto técnico. O primeiro ano pode ser lá, o segundo eu entendi o que eu queria fazer, mas nunca nos encontramos. Eles honestamente nunca quiseram: eles me mantiveram fora de tudo. Todos nós sabemos que eles queriam que eu parasse. No lado executivo, eu tinha um contrato de seis anos, eu andei na ponta dos pés, com o tempo percebi que ser gerente é outra coisa. Muitas promessas foram feitas, mas no final nunca foram cumpridas. É normal que com o tempo você avalie, também porque eu tenho caráter e não estou lá para fazer o que de vez em quando me pedem para fazer. Sempre foi um pensamento fixo de algumas pessoas remover os romanos de Roma. Eventualmente, eles conseguiram o que queriam. Desde que chegaram, os americanos tentaram de todas as maneiras nos colocar de lado. Isso é o que eles queriam e no final conseguiram. Se tomei esta decisão, significa que não fiz nada. Não me senti parte do projeto, principalmente na área técnica. Não quero fazer o fenômeno, mas acho que posso ter mais habilidades do que outras pessoas em Trigoria. Ao julgar um jogador ".

Uma pausa de alguns meses, um período sabático longe do futebol do ponto de vista profissional. Francesco Totti não pode ficar longe do futebol e voltou oficialmente ao esporte em fevereiro de 2020, quando anunciou sua terceira vida no mundo do futebol: depois de sua carreira como jogador de futebol e como treinador, ele começou como promotor. O ex-Giallorossi fundou uma empresa de consultoria e corretora com o objetivo de encontrar jovens talentos em todo o mundo e colaborar com os clubes nas negociações.

Em 23 de março, 13 meses após o início da nova aventura. Totti está inscrito no Registro Federal de Agentes Desportivos domiciliados. O ex-camisa 10 está domiciliado no agente Giovanni Demontis e continua atuando no mercado.

(Foto: Sky)

"Fui sempre um adepto da Roma, sempre sou um torcedor e espero que eles cheguem ao mais alto possível. Espero poder ajudá-los a enfrentar jovens fortes e a fazê-los crescer como gostaria sendo treinador. Espero o fazer de fora. Não entrarei em Trigoria, deixo Christian e fico aqui. Quando sabem que estou fora, saem os trabalhadores do armazém e os outros que trabalham lá. "

Totti contou a Twitch - na Bobo TV, canal de Christian Vieri - um histórico de sua nova vida longe de Trigoria. Agora o 'Pupone' olha de longe a 'sua' Roma, equipe à qual dedicou uma carreira e uma parte importante da sua vida. E quem sabe se a passagem de Pallotta para Friedkin no comando da empresa pode não dar uma nova reviravolta nos próximos meses. Porque - como canta o grande fã da Roma, Antonello Venditti - aquele que deu letra, voz e música ao hino 'Grazie Roma': alguns amores não acabam, dão voltas enormes e depois voltam.