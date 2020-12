Tottenham x Fulham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

De olho no G-4, o recebe o nesta quarta-feira (30), em Londres, a partir das 15h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Por cabo:

Por satélite:

Vindo de tropeços nas últimas rodadas, o Tottenham quer aproveitar a fragilidade do rival para reencontrar o caminho das vitórias na Premier League. Os Spurs não poderão contar com Lo Celso, lesionado, enquanto Gareth Bale é dúvida para o duelo desta quarta.

Provável escalação da Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Alli, Son; Kane.

Do outro lado, o Fulham precisa somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. O time não poderá contar com Tete e Jongolo, enquanto Lemina está de volta. .

It's the last Monday of 2020. 😊



Excellent.#MondayMotivation pic.twitter.com/T2IbWDpHO2