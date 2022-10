Tottenham x Sporting: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta quarta-feira, Spurs podem avançar às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a vitória para garantir a classificação antecipada às oitavas de final, o Tottenham recebe o Sporting nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming.

Na liderança no embalado Grupo D com sete pontos, o Tottenham pode confirmar a sua classificação nesta quarta, mas para isso precisa esquecer as duas derrotas consecutivas na Premier League (Manchester United e Newcastle).

O técnico Antonio Conte segue sem contar com o brasileiro Richarlison, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. O atacante só deve voltar a atuar em novembro.

"O objetivo passa a ser tentar vencer o jogo de quarta-feira, porque se trata de uma oportunidade para nos qualificarmos para as oitavas de final. Tenho a certeza de que vai ser difícil, mas temos essa possibilidade", apontou o técnico italiano.

Já o Sporting, com um ponto a menos que o rival e na terceira posição (duas vitórias e duas derrotas), terá o retorno do goleiro Adan, mas o técnico Ruben Amorim possui uma longa lista de desfalques, enquanto St. Juste, com problemas físicos, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Bissouma, Højbjerg, Perišić; Son, Kane.

Escalação do provável SPORTING: Adán; Inácio, St. Juste (Marsa), Reis; Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos Edwards, Paulinho, Trincão.

Desfalques

Tottenham

Dejan Kulusevski e Richarlison, lesionados, e Pierre-Emile Hojbjerg e Cristian Romero, com problemas físicos, são desfalques certos.

Sporting

Ricardo Esgaio e Pedro Gonçalves, expulsos na derrota para o Olympique de Marselha, cumprem suspensão automática, enquanto Daniel Bragança, Luís Neto e Sebastián Coates, lesionados, também estão fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, ING

• Arbitragem: DANNY MAKKELIE (árbitro), HESSEL STEEGSTRA e JAN DE VRES (assistentes), JOCHEM KAMPHUSLS (quarto árbitro) e POL VAN BOEKEL (AVAR)