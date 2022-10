Richarlison tenta se manter positivo após lesão e choro: "Vai dar tudo certo"

Atacante da seleção brasileira sofreu lesão na panturrilha esquerda e deixou gramado em vitória dos Spurs. Ele teme ficar fora da Copa do Mundo

Richarlison deixou o gramado do estádio do Tottenham, nesse sábado (15), na vitória sobre o Everton, com uma lesão na panturrilha esquerda. O atacante de 25 anos foi substituído aos 52 minutos, logo no início da etapa final. Depois do jogo, precisou de muletas para caminhar e até chorou por causa do problema clínico. Entretanto, publicou uma mensagem positiva aos fãs nas redes sociais.

"Obrigado por todas as mensagens. Tudo vai ficar bem", disse o atleta de 25 anos, que agora luta contra o tempo para ficar à disposição do técnico Tite na Copa do Mundo, que se inicia em novembro.

O atacante é praticamente nome certo na convocação da seleção brasileira para a disputa do torneio, que acontece no Qatar.

Richarlison será submetido a exames clínicos nesta segunda-feira (17) para saber a gravidade da lesão. Há otimismo no estafe do jogador depois do jogo desse fim de semana. Ele, contudo, não deve ficar à disposição para o jogo contra o Manchester United, na quarta-feira.