Tottenham x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

A fase de liga da UEFA Champions League prossegue nesta terça-feira (9), com o Tottenham recebendo o Slavia Praga no Tottenham Hotspur Stadium. A partida começa às 17h de Brasília. No fim de semana, os Spurs aliviaram a pressão sobre o técnico Thomas Frank ao conquistarem uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Brentford, pelo Campeonato Inglês.

Agora, a equipe londrina busca emendar mais um resultado positivo, desta vez pela Champions League, diante do time tcheco. O último compromisso do Tottenham fora de casa em competições europeias terminou com uma derrota por 5 a 3 para o Paris Saint-Germain, atual campeão continental. Em casa, porém, o cenário é mais favorável: o time venceu os dois jogos que disputou em seu estádio nesta edição do torneio, o que reforça o otimismo para o duelo contra o Slavia Praga.

Do outro lado, os tchecos dão sinais de que caminham para uma eliminação precoce, já que ainda não venceram na fase de liga após cinco rodadas. Até agora, somaram apenas três empates e duas derrotas, acumulando somente três pontos. Sob o comando de Jindrich Trpisovsky, a equipe vive uma fase excelente no Campeonato Tcheco, com cinco vitórias consecutivas, mas tem encontrado grandes dificuldades para repetir esse desempenho na Champions League.

Mesmo assim, o Slavia Praga viajará ao norte de Londres com a esperança de surpreender e conquistar um resultado marcante. Abaixo, a GOAL reúne todas as informações necessárias sobre como assistir à partida e outros detalhes.

Onde assistir Tottenham x Slavia Praga ao vivo

O confronto entre Tottenham e Slavia Praga terá transmissão exclusiva da HBO Max, no streaming.

Tottenham x Slavia Praga: horário de início

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Tottenham Hotspur Stadium

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Tottenham

O Tottenham chega ao duelo contra o Slavia Praga com algumas preocupações relacionadas a lesões. Destiny Udogie e Randal Kolo Muani são dúvidas para a partida. Emprestado pelo Paris Saint-Germain, Kolo Muani teve uma atuação destacada contra o Brentford, mas acabou substituído ainda no início do jogo e, posteriormente, foi visto deixando o estádio mancando. Já Udogie lida com um problema leve. O técnico Thomas Frank também não poderá contar com os desfalques de longa data James Maddison, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke. Além deles, Mathys Tel não estará à disposição, já que não foi inscrito pelo clube para a fase de liga da Champions League.

Notícias do Slavia Praga

A equipe comandada por Trpisovsky terá desfalques importantes, já que Oscar Dorley (lesão muscular), Filip Horsky (ligamento cruzado anterior), Petr Sevcík (ligamento cruzado anterior) e Dominik Javorcek (joelho) estão fora. Além disso, há dúvidas quanto à disponibilidade do atacante Tomás Chory, peça-chave do time, que enfrenta um problema de saúde. Por outro lado, o Slavia Praga contará com um reforço importante: o retorno recente do ponta eslovaco Ivan Schranz.

Forma

Confronto direto

Classificação

Links úteis