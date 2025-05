Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Liga Europa 2024/25

Clássico inglês será disputado nesta quarta-feira (21), no Estádio San Mamés: confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Manchester United decidem o título da Liga Europa 2024/25 nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbau. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Chelsea no Campeonato Inglês, o Manchester United volta suas atenções para a final da Liga Europa. A equipe garantiu a vaga na decisão após encerrar a primeira fase na terceira colocação, com cinco vitórias e três empates. No mata-mata, os Red Devils eliminaram a Real Sociedad nas oitavas de final com um placar agregado de 5 a 2. Nas quartas, superaram o Lyon por 7 a 6 no total, e na semifinal, venceram o Athletic Bilbao com um expressivo agregado de 7 a 1.

O Tottenham, por sua vez, busca conquistar o terceiro título da Liga Europa. Na primeira fase, os Spurs ficaram em quarto lugar, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No mata-mata, eliminaram o AZ Alkmaar nas oitavas com um placar agregado de 4 a 2. Nas quartas de final, passaram pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 1, e na semifinal venceram o Bodo/Glimt com um agregado de 5 a 1.

Em 204 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 95 vitórias, contra 57 do Tottenham, além de 52 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, os Spurs venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicário; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison.

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes.

Desfalques

Tottenham

Bergvall, Kulusevski e Maddison estão no departamento médico.

Manchester United

Martínez e Zirkzee estão machucados.

Quando é?