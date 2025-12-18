Tottenham x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Prepare-se para um jogo com muitos gols no Tottenham Hotspur Stadium, neste sábado (20). O duelo entre Tottenham x Liverpool costuma ser aberto e movimentado, e a expectativa é de mais um confronto intenso pela Premier League. Atual campeão, o Liverpool quer manter a sequência invicta e aumentar a pressão sobre os donos da casa.

O Tottenham chega pressionado. A derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, fora de casa, foi dura e expôs falhas defensivas. O time de Thomas Frank vinha de duas vitórias seguidas e podia subir na tabela, mas acabou sendo dominado. Já são três derrotas nos últimos cinco jogos do Cmapeonato Inglês, com gols sofridos de forma evitável. A diretoria ainda banca o treinador, mas a torcida começa a perder a paciência — e outro tropeço em casa pode pesar.

Do outro lado, o Liverpool respondeu bem após um período turbulento. A vitória fora contra a Inter de Milão mostrou força e organização. Depois, a equipe bateu o Brighton por 2 a 0 em Anfield, com atuação segura. São seis jogos sem perder, e o time parece mais ajustado. Com Mohamed Salah fora por causa da Copa Africana de Nações, o técnico Arne Slot tem mais liberdade para mexer na equipe. Na última vez que se enfrentaram pela liga, o Liverpool foi superior — e quer repetir a dose.

Onde assistir Tottenham x Liverpool: transmissão ao vivo

O Tottenham recebe o Liverpool neste sábado (20), às 14h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Duelos de Tottenham x Liverpool para ficar de olho

Xavi Simons x Florian Wirtz: Os dois chegaram à Premier League com muita expectativa e status de grandes apostas, mas sentiram o impacto do ritmo e da intensidade do campeonato. A adaptação não foi fácil e as críticas apareceram. Agora, o cenário começa a mudar. Simons marcou recentemente seu primeiro gol pelos Lilywhites e ganhou confiança. Wirtz, mesmo sem números expressivos de gols ou assistências, vem crescendo em campo e já é peça importante no jeito de jogar do Liverpool. Se algum deles decidir a partida, será uma resposta clara às desconfianças.

Cristian Romero x Hugo Ekitike: Ekitike começou bem, mas ficou um período sem brilhar. Depois, reagiu com força: marcou duas vezes contra Leeds e Brighton, em jogos seguidos, e virou opção importante enquanto Salah está fora por causa da Copa Africana de Nações. Do outro lado, Romero sabe do perigo que o francês representa, especialmente quando sai da área e nas bolas paradas. O zagueiro argentino também costuma aparecer bem no ataque e pode surpreender.

Federico Chiesa x Djed Spence: Com Salah ausente, Cody Gakpo machucado e Szoboszlai ainda se recuperando, Chiesa tem a grande chance de começar como titular na Premier League. O italiano quer aproveitar a oportunidade, usando velocidade e criatividade para ganhar a ponta direita. Se levar vantagem sobre Spence, pode se firmar no time por algumas semanas e dar um novo gás ao Liverpool.

Palpite para Tottenham x Liverpool

O Liverpool guarda boas lembranças dos últimos confrontos com o Tottenham e chega confiante para manter a boa fase. Diante de um rival que segue cometendo erros defensivos, a expectativa é de que os visitantes elevem o ritmo do jogo e aumentem ainda mais a pressão sobre Thomas Frank.

Previsão da GOAL: Tottenham 1 x 2 Liverpool

Horário de Tottenham x Liverpool

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

O Tottenham Hotspur Stadium sediará o jogo no sábado, 20 de dezembro de 2025, às 14h30 (de Brasília).

Últimas notícias e prováveis escalações pra Tottenham x Liverpool

Notícias do Tottenham

Com Pape Sarr fora por causa da Copa Africana de Nações, o Tottenham também aguarda o retorno de Yves Bissouma, que tenta se recuperar para voltar a ficar à disposição. No meio-campo, o cenário preocupa: Archie Gray marcou um gol contra diante do Nottingham Forest, e os outros jogadores do setor também não vivem bom momento.

Diante disso, Thomas Frank tem poucas opções. O treinador precisa escolher o time e torcer por uma atuação mais segura, com menos erros, especialmente no meio-campo.

Prováveis escalações: Viacio; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Notícias do Liverpool

A ausência de Salah abre várias opções para Arne Slot montar o time do Liverpool. O técnico pode apostar no 4-4-2 em losango, com Alexander Isak e Hugo Ekitike formando a dupla de ataque, enquanto Florian Wirtz atua com mais liberdade na criação.

Curtis Jones, que vive bom momento, pode aparecer pela esquerda, abrindo espaço para Federico Chiesa ganhar uma rara chance como titular pela direita. Na defesa, Joe Gomez virou desfalque por lesão, mas Conor Bradley já está de volta e deve assumir a vaga. Outro nome que anima é Jeremie Frimpong, que está perto de retornar aos treinos completos.

Prováveis escalações: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike

Retrospecto recente

Histórico de confrontos

O Último Encontro

O Liverpool precisava apenas de um empate quando o Tottenham visitou Anfield, em abril, para confirmar o 20º título inglês de sua história. O começo, porém, teve um susto. Dominic Solanke, ex-jogador dos Reds, marcou de cabeça após cobrança de escanteio e silenciou o estádio por alguns instantes.

A resposta veio rápida. Luis Díaz deixou tudo igual pouco depois e recolocou o Liverpool no controle do jogo. Aos 24 minutos, Alexis Mac Allister marcou um golaço e virou a partida. O terceiro saiu ainda no primeiro tempo, com Cody Gakpo, aos 34.

Na etapa final, o “Rei do Egíto” apareceu. Mohamed Salah marcou aos 63 minutos e, seis minutos depois, participou do lance que resultou em um gol contra do Tottenham. Com o 5 a 1 no placar, Anfield virou festa.

O apito final confirmou o que a torcida já celebrava: o Liverpool era novamente campeão da Inglaterra, em uma noite histórica e inesquecível.

Classificações na Premier League

