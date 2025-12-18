+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoLiverpool
ASSISTA COM O

Tottenham x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Um Liverpool confiante pode aumentar a pressão sobre Thomas Frank ao impor mais uma derrota em casa ao Tottenham

Prepare-se para um jogo com muitos gols no Tottenham Hotspur Stadium, neste sábado (20). O duelo entre Tottenham x Liverpool costuma ser aberto e movimentado, e a expectativa é de mais um confronto intenso pela Premier League. Atual campeão, o Liverpool quer manter a sequência invicta e aumentar a pressão sobre os donos da casa.

O Tottenham chega pressionado. A derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, fora de casa, foi dura e expôs falhas defensivas. O time de Thomas Frank vinha de duas vitórias seguidas e podia subir na tabela, mas acabou sendo dominado. Já são três derrotas nos últimos cinco jogos do Cmapeonato Inglês, com gols sofridos de forma evitável. A diretoria ainda banca o treinador, mas a torcida começa a perder a paciência — e outro tropeço em casa pode pesar.

Do outro lado, o Liverpool respondeu bem após um período turbulento. A vitória fora contra a Inter de Milão mostrou força e organização. Depois, a equipe bateu o Brighton por 2 a 0 em Anfield, com atuação segura. São seis jogos sem perder, e o time parece mais ajustado. Com Mohamed Salah fora por causa da Copa Africana de Nações, o técnico Arne Slot tem mais liberdade para mexer na equipe. Na última vez que se enfrentaram pela liga, o Liverpool foi superior — e quer repetir a dose.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir Tottenham x Liverpool: transmissão ao vivo

O Tottenham recebe o Liverpool neste sábado (20), às 14h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficasAssine já! 

Duelos de Tottenham x Liverpool para ficar de olho

Xavi Simons x Florian Wirtz: Os dois chegaram à Premier League com muita expectativa e status de grandes apostas, mas sentiram o impacto do ritmo e da intensidade do campeonato. A adaptação não foi fácil e as críticas apareceram. Agora, o cenário começa a mudar. Simons marcou recentemente seu primeiro gol pelos Lilywhites e ganhou confiança. Wirtz, mesmo sem números expressivos de gols ou assistências, vem crescendo em campo e já é peça importante no jeito de jogar do Liverpool. Se algum deles decidir a partida, será uma resposta clara às desconfianças.

Cristian Romero x Hugo Ekitike: Ekitike começou bem, mas ficou um período sem brilhar. Depois, reagiu com força: marcou duas vezes contra Leeds e Brighton, em jogos seguidos, e virou opção importante enquanto Salah está fora por causa da Copa Africana de Nações. Do outro lado, Romero sabe do perigo que o francês representa, especialmente quando sai da área e nas bolas paradas. O zagueiro argentino também costuma aparecer bem no ataque e pode surpreender.

Federico Chiesa x Djed Spence: Com Salah ausente, Cody Gakpo machucado e Szoboszlai ainda se recuperando, Chiesa tem a grande chance de começar como titular na Premier League. O italiano quer aproveitar a oportunidade, usando velocidade e criatividade para ganhar a ponta direita. Se levar vantagem sobre Spence, pode se firmar no time por algumas semanas e dar um novo gás ao Liverpool.

Palpite para Tottenham x Liverpool

O Liverpool guarda boas lembranças dos últimos confrontos com o Tottenham e chega confiante para manter a boa fase. Diante de um rival que segue cometendo erros defensivos, a expectativa é de que os visitantes elevem o ritmo do jogo e aumentem ainda mais a pressão sobre Thomas Frank.

Previsão da GOAL: Tottenham 1 x 2 Liverpool

Horário de Tottenham x Liverpool

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

O Tottenham Hotspur Stadium sediará o jogo no sábado, 20 de dezembro de 2025, às 14h30 (de Brasília).

Últimas notícias e prováveis escalações pra Tottenham x Liverpool

Prováveis escalações de Tottenham x Liverpool

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
G. Vicario
23
P. Porro
24
D. Spence
37
M. van de Ven
17
C. Romero
14
A. Gray
7
X. Simons
39
R. Kolo Muani
20
M. Kudus
30
R. Bentancur
9
Richarlison
1
A. Becker
26
A. Robertson
6
M. Kerkez
5
I. Konate
4
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
38
R. Gravenberch
73
R. Ngumoha
17
C. Jones
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Tottenham

Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images

Com Pape Sarr fora por causa da Copa Africana de Nações, o Tottenham também aguarda o retorno de Yves Bissouma, que tenta se recuperar para voltar a ficar à disposição. No meio-campo, o cenário preocupa: Archie Gray marcou um gol contra diante do Nottingham Forest, e os outros jogadores do setor também não vivem bom momento.

Diante disso, Thomas Frank tem poucas opções. O treinador precisa escolher o time e torcer por uma atuação mais segura, com menos erros, especialmente no meio-campo.

Prováveis escalações: Viacio; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Notícias do Liverpool

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

A ausência de Salah abre várias opções para Arne Slot montar o time do Liverpool. O técnico pode apostar no 4-4-2 em losango, com Alexander Isak e Hugo Ekitike formando a dupla de ataque, enquanto Florian Wirtz atua com mais liberdade na criação.

Curtis Jones, que vive bom momento, pode aparecer pela esquerda, abrindo espaço para Federico Chiesa ganhar uma rara chance como titular pela direita. Na defesa, Joe Gomez virou desfalque por lesão, mas Conor Bradley já está de volta e deve assumir a vaga. Outro nome que anima é Jeremie Frimpong, que está perto de retornar aos treinos completos.

Prováveis escalações: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Retrospecto recente

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos

TOT

Outros

LIV

1

0

Empate

4

Vitórias

7

Gols feitos

19
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

O Último Encontro

O Liverpool precisava apenas de um empate quando o Tottenham visitou Anfield, em abril, para confirmar o 20º título inglês de sua história. O começo, porém, teve um susto. Dominic Solanke, ex-jogador dos Reds, marcou de cabeça após cobrança de escanteio e silenciou o estádio por alguns instantes.

A resposta veio rápida. Luis Díaz deixou tudo igual pouco depois e recolocou o Liverpool no controle do jogo. Aos 24 minutos, Alexis Mac Allister marcou um golaço e virou a partida. O terceiro saiu ainda no primeiro tempo, com Cody Gakpo, aos 34.

Na etapa final, o “Rei do Egíto” apareceu. Mohamed Salah marcou aos 63 minutos e, seis minutos depois, participou do lance que resultou em um gol contra do Tottenham. Com o 5 a 1 no placar, Anfield virou festa.

O apito final confirmou o que a torcida já celebrava: o Liverpool era novamente campeão da Inglaterra, em uma noite histórica e inesquecível.

Classificações na Premier League

Links Úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0