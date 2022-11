Tottenham x Leeds: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Spurs buscam a recuperação no Inglês após a derrota para o Liverpool; veja como acompanhar ao vivo na internet

Depois da derrota para o Liverpool por 2 a 1, o Tottenham recebe o Leeds neste sábado (12), às 12h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur, pela 16ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.



Veja as melhores apostas da Premier League na Betano e ganhe até R$ 300 de bônus no primeiro depósito clicando aqui!



Em busca da recuperação no Campeonato Inglês, o Tottenham aparece na quarta posição, com 26 pontos.

O técnico Antonio Conte terá em campo Dejan Kulusevski e Richarlison, mas Son, Ryan Sessegnon e Cristian Romero, machucados, estão fora.



Do outro lado, o Leeds, em 12º lugar, com 15 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês.



Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Tottenham soma 39 vitórias, contra 33 do Leeds, além de 29 empates. No último encontro, válido pelo returno da Premier League 21/22, os Spurs golearam por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Dier, Lenglet, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Richarlison.

Escalação do provável LEEDS: Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Adams, Roca; Harrison, Aaronson, Summerville; Rodrigo.

Desfalques

Tottenham

Ryan Sessegnon, Cristian Romero e Son Heung-min, machucados, estão fora.

Leeds

Stuart Dallas, Adam Forshaw, Archie Gray, Patrick Bamford, Mateusz Klich e Luis Sinisterra, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium – Londres, ING

• Arbitragem: MICHAEL SALISBURY (árbitro), JAMES MAINWARING e DEREK EATON (assistentes), GRAHAM SCOTT (quarto árbitro) e PAUL TIERNEY (AVAR)