Tottenham x Frankfurt: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Depois de empatarem sem gols na última rodada, equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória na Champions League após uma derrota e um empate, o Tottenham recebe o Frankfurt nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no Tottenham Stadium, em Londres, pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Space, na TV fechada, e na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos, o Tottenham entra em campo pressionado pela vitória. Para o confronto, o técnico Antonio Conte pode formar um ataque com Kane, Richarlison e Son Heung-min, enquanto Dejan Kulusevski, com lesão na coxa, segue fora.

Do outro lado, o Frankfurt, também com quatro pontos, terá a presença de Randal Kolo Muani entre os titulares.

Prováveis escalações

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

Escalação do provável FRANKFURT: Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Jakic, Rode, Sow, Knauff; Kamada, Lindstrom, Kolo Muani.

Desfalques

Tottenham

Dejan Kulusevski, com lesão na coxa, é desfalque certo.

Frankfurt

Almamy Toure, lesionado, se junta a e Buta e Jerome Onguene, que ainda não entrara em campo nesta temporada.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, ING

• Arbitragem: CARLOS DEL CERRO (árbitro), DIEGO BARBERO e GUADALUPE PORRAS (assistentes), GUILLERMO CUADRA (quarto árbitro) e JUAN MARTÍNEZ (AVAR)