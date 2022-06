Tottenham e Everton ficam perto de acordo; Richarlison aguarda novas ofertas

Com proposta de 50 milhões de libras, Everton aceita negociar atacante, que ainda aguarda novas propostas no mercado da bola

Richarlison ainda não definiu o futuro. O Tottenham, único clube a formalizar uma proposta pelo atacante, está perto de um acordo com o Everton no mercado da bola. O brasileiro, no entanto, aguarda mais um pouco para dar o sinal positivo aos Spurs, conforme apurado pela GOAL.

O atleta de 25 anos aprova a oferta feita pelo Tottenham no mercado da bola — a ideia é um contrato de cinco temporadas. Contudo, quer mais tempo para definir o futuro. Ele acredita que ainda pode receber ofertas de outros clubes.

O Everton, clube com o qual Richarlison tem contrato até 30 de junho de 2024, tem conversas avançadas pela liberação do brasileiro ao Tottenham. A oferta de 50 milhões de libras (R$ 314,5 milhões na cotação atual) agrada. Ainda há a possibilidade de inclusão de bônus no negócio.

Ainda em férias no Brasil — com viagem marcada à região do Pantanal ao lado do estafe —, Richarlison gostaria de decidir o futuro apenas na próxima semana, quando deve retornar ao Reino Unido. O atleta aguarda novas propostas no mercado da bola para sacramentar a sua decisão.

Bayern, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid foram alguns dos interessados em contar com o atacante nos últimos meses. O quarteto fez contato com o seu estafe a fim de consultar a sua situação no Goodison Park.

Richarlison esteve 33 partidas do Everton nesta temporada, somando 2.751 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu cinco assistências.