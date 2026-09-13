O Paris Saint-Germain conquistou a primeira vitória em sua caminhada no Campeonato Francês com um triunfo difícil sobre o anfitrião Brest por um a zero, em partida disputada no estádio Francis Le Blé pelo encerramento da quarta rodada, em um confronto que carregou emoções especiais após a homenagem a Éric Roy, que faleceu durante o verão.

O Paris Saint-Germain entrou na partida com a moral elevada após sua grande vitória europeia sobre o Slovan Bratislava pelo placar de 6 a 1, enquanto Luis Enrique apostou em um novo ataque, com a presença de Ferran Torres na posição de centroavante ao lado de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

A equipe parisiense não esperou muito para abrir o placar, depois que Torres balançou as redes do Brest aos cinco minutos, após um ataque iniciado por uma sequência de três passes conduzida por João Neves, antes de Dembélé tocar a bola de calcanhar para Torres, que finalizou de cerca de 20 metros para dar a vantagem ao seu time.

O Paris pressionou em busca de ampliar sua vantagem, mas o goleiro do Brest, Sylvic, brilhou ao defender as tentativas de Dembélé e Kvaratskhelia, antes de intervir novamente com maestria diante de uma finalização em arco do jogador georgiano aos 23 minutos.

Em contrapartida, o Brest tentou alcançar o empate antes do fim do primeiro tempo, e Mbappé esteve perto de marcar depois que sua finalização mudou de direção, mas Matvey Safonov brilhou e afastou a bola, antes de o Paris sofrer um golpe com a saída de Achraf Hakimi lesionado aos 39 minutos.

Safonov mantém a vitória do Paris

O desempenho do Brest melhorou de forma clara após o intervalo, e a equipe quase alcançou o empate aos 50 minutos, quando um ataque terminou com uma finalização de Doumbia que bateu na trave de Safonov, em meio a uma pressão crescente sobre a defesa do Paris.

Aos 52 minutos, o árbitro anulou um gol do Brest marcado por Locko, por causa de uma falta de Warren Zaïre-Emery, antes de Safonov voltar a brilhar e defender um forte cabeceio de Doumbia aos 57 minutos.

O Paris Saint-Germain tentou dobrar sua vantagem, mas o goleiro do Brest continuou firme diante de suas tentativas, defendeu um cabeceio de João Neves aos 69 minutos e, apenas dois minutos depois, interveio de forma brilhante na trave mais distante.

Com a entrada de Désiré Doué e Magnes Akliouche, o desempenho do Paris melhorou um pouco durante os últimos quinze minutos, mas o Brest continuou sendo o mais incômodo nos minutos finais, e Mbappé quase alcançou o empate aos 88 minutos, mas Safonov manteve seu brilho e salvou sua meta.

O Paris Saint-Germain manteve sua vantagem até o apito final, conquistando sua primeira vitória nesta temporada no Campeonato Francês, apesar de o desempenho não ter sido totalmente tranquilizador, enquanto o Brest sofreu sua primeira derrota nesta temporada após uma partida em que apresentou um desempenho forte, à altura da ocasião realizada para homenagear a memória de Éric Roy.