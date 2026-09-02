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Torino acerta com Ricardo Rodríguez: ele estava sem contrato

Torino

O diretor esportivo do Torino Gianluca Petrachi trouxe de volta Ricardo Rodriguez, livre no mercado após o fim de sua passagem pelo Betis de Sevilha, ao elenco granata, depois do fechamento da janela de transferências, para reforçar a lateral esquerda.


O suíço vestiu a camisa do Torino por quatro temporadas, de 2020 a 2024, somando ao todo 129 jogos em todas as competições. O defensor suíço chegou após passagens por Wolfsburg, Milan e PSV, assinando contrato de quatro anos.


A primeira temporada, a de 2020/21, foi complicada tanto em nível pessoal quanto para toda a equipe. O Torino terminou o campeonato na 17ª colocação, garantindo a permanência apenas nas rodadas finais. Rodriguez disputou 16 partidas na Serie A e foi utilizado predominantemente como lateral-esquerdo, encontrando espaço também como zagueiro. Agora volta a ficar à disposição de Ignazio Abate.



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