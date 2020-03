Torcida do Vasco pede #foraAbel após empate contra o Resende

Equipe cruzmaltina estreou com tropeço na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca

A paciência do torcedor do com Abel Braga parece estar chegando ao fim. O técnico foi o assunto mais comentado no Twitter na noite deste sábado, depois de a equipe estrear na com um empate por 1 a 1 com o Resende, no Raulino de Oliveira.



Os dias livres para treinar desde a classificação na contra o Oriente Petrolero, no dia 19, não surtiram efeito para uma boa atuação dos cruzmaltinos. O time saiu atrás no placar (Thauan fez o gol do Resende), até melhorou com a entrada de Guarín no segundo tempo, mas só somou um ponto na partida, com gol de Andrey.

O novo tropeço no Estadual foi o suficiente para a hashtag #foraAbel eclodir nas redes sociais. Confira algumas reações abaixo:

No começo do trabalho do Abel Braga eu achava ele um técnico ultrapassado, velho, que não serve pro Vasco, muito fraco, PORÉM com o passar do tempo, o número de jogos, eu ainda acho a mesma coisa. pic.twitter.com/9khWBLgzk8 — ✠ Humor da Gama ✠ #ForaAbel (@humordagama) February 29, 2020

Vocês com medo do corona virus, e eu com medo dessas escalações de Abel. — Greiciane ᶜʳᵛᵍ✠ (@greicianecrvg) February 29, 2020

Vasco com quatro atacantes em campo e mais uma vez sem nem conseguir chutar no gol. Todo jogo o Abel faz isso! Na cabeça do treinador, encher o time de atacantes é ser ofensivo. Patético! — Roberto Júnior (@pimps_junin) February 29, 2020

Quando vejo o Vasco de Abel Braga https://t.co/fqmVX4QCW0 — Bernardo Argento (@bernardoargento) February 29, 2020

Se continuamos com o Abel com esses resultados contra adversário fracos vamos ter o mesmo prejuízo que tivemos com o Valentim ano passado, acorda!!!!!!!! #FORAABEL — Isabelly ᶜʳᵛᵍ (@Marquesss_63) February 29, 2020

O empate contra o Resende pressiona o Vasco de Abel para o duelo da próxima quinta-feira, contra o ABC, em Natal, pela Copa do . Só a vitória interessa para os cariocas - empate leva a definição da vaga na terceira fase para a disputa de pênaltis.