Torcida do São Paulo aproveita aniversário de Rogério Ceni e pede sua volta ao clube

O ídolo são-paulino está completando 47 anos

Rogério Ceni, grande ídolo são-paulino, completa 47 anos neste dia 22 de janeiro e a torcida está prestando muitas homenagens ao seu ex-goleiro. Os parabéns, muitas vezes, estão vindo acompanhados de pedidos para que ele retorne ao Morumbi, agora como treinador do . Rogério atualmente é treinador do .

A conta oficial do São Paulo homenageou o goleiro campeão de duas Libertadores e dois Mundiais pelo clube.

Além dos 37 jogos em que treinou da equipe tricolor em 2017, logo no começo de sua carreira de técnico, Ceni tem ainda 1197 partidas com a camisa do São Paulo e 129 gols marcados, apesar de ser goleiro. Não à toa é o maior ídolo do time e o “Mito” do torcedor são-paulino.

Parabéns M1TO Rogério Ceni! Obrigado por tudo que fizeste pelo nosso @SaoPauloFC . Felicidades e enorme sucesso na carreira e vida. Que algum dia possa repetir este gesto de ergue a @LibertadoresBR como treinador do tricolor paulista. #CeniDay pic.twitter.com/zGK1iGqpQa — Jeff_Iron (@Jefferson_Iron) January 22, 2020

Parabéns M1to, obrigado por tanta dedicação, compromisso e amor prestado a camisa do São Paulo!🇾🇪⚽

Esperamos você de Volta!🇾🇪@rogerioceni pic.twitter.com/L2SAn2aEf0 — Junior Bastos (@JuniorBTricolor) January 22, 2020

Parabéns M1TO! Sucesso, e obviamente, até breve! Espero que seja em 2021 🤞🇾🇪 — Renan 🇾🇪 (@RenanSPFC1) January 22, 2020

Ele foi um dos motivos que me fez amar cada vez mais meu Tricolor

Chegando a ponto de ser fanática kkkkk#ParabénsM1TO 😍😍 @SaoPauloFC

Que a sua carreira de técnico seja perfeita e que volte ao Clube do seu Coração!!! — Bia Tricolor (@bia_tricolor_) January 22, 2020

@rogerioceni M1TO parabéns!!! Muitas felicidades e que um dia volte logo para casa. — 🇾🇪 FORA LECO / Libertadores chegou (@Lucaszleite) January 22, 2020

trás ele de volta 🥺🥺 — Carol S 🇾🇪 (@biroliru) January 22, 2020