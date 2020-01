Torcida do Flamengo comemora renovação de Arão para sua própria "surpresa"

Depois de ser alvo de críticas duras de torcedores do Rubro-Negro por um bom tempo, o volante agora tem sua renovação comemorada

Nesta manhã de quinta-feira, o surpreendeu seus torcedores com um anúncio surpresa: a Após tropeço do Flamengo, muros da Gávea são pichados; Bandeira, Diego e Arão são alvos https://t.co/bI3S0yQgrb pic.twitter.com/vUOYvMGy30 — globoesportecom (@globoesportecom) April 19, 2018 " target="_blank">renovação de contrato do volante Willian Arão, com vínculo novo, até o final de 2023. E por incrível que pareça, dado as críticas antigas da torcida em relação ao jogador, o acordo foi comemorado.

Durante boa parte do tempo em sua passagem pelo Flamengo, Arão foi criticado duramente pela torcida, que apontava o volante como "preguiçoso". Os muros da Gávea, inclusive, foram pichados em mais de uma ocasião por torcedores que pediam a saída do meiocampista.

Agora, o atleta deu a volta por cima: depois da chegada de Jorge Jesus como treinador do Flamengo, o futebol de Arão cresceu e o meiocampista foi parte importantíssima da equipe que conquistou o Brasileirão e a Libertadores no mesmo fim de semana.

Assim, quando o Fla anunciou a renovação de contrato de Willian Arão, muitos torcedores reagiram com surpresa, sem acreditar que um dia ficariam felizes com tal negócios, e outros lembraram de um momento simbólico, da bronca que Jesus deu no meiocampista num amistoso, no meio de 2019. Depois dali, Arão "mudou de patamar". Veja as reações:

Quem diria que eu ficaria feliz com a renovação do Arão — JESSICÃO ᶜʳᶠ (@jessicaojm) January 30, 2020

E pensar que há 2 anos atrás eu tava querendo matar o Arão



Mas depois que eu conheci Jesus, aceitei o Willian Arão de vez



TÁ BEM ARÃOOOOOOO https://t.co/ggswUzZhcg — Keylla Marques (@keyllacmarquess) January 30, 2020

Se alguém falasse que Cuellar iria sair, que Arão assumiria a posição de primeiro volante e a torcida não sentiria qualquer falta do colombiano acho que ninguém acreditaria. Mas o JJ desde o começo sabia o que estava fazendo. https://t.co/TFMCE3xC9Z — Ninho da Nação | CRF (@Ninhodanacao) January 30, 2020

A renovação do volante é mais uma boa novidade do mercado do Flamengo, que não só conseguiu renovar com dez dos 11 titulares do elenco vice-campeão do mundo, mas trouxe outros nomes como Michael, Pedro e Léo Pereira. Assim, para 2020, Jorge Jesus terá pouca água, e muito vinho.