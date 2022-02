Torcida do Flamengo com ingresso para setor do Atlético-MG é obrigada a tirar camisas

Maioria nas arquibancadas da Arena Pantanal, a torcida do Flamengo encheu o estádio e chegou a comprar ingressos até mesmo no setor do Atlético-MG. Na hora da entrada, no entanto, uma grande confusão trouxe constrangimento para as mulheres.

Na roleta, seguranças barraram os torcedores que estavam com a camisa do Flamengo e haviam comprado ingressos no setor do Galo. Muitos tiveram que jogar as camisas fora. Entre esses torcedores, no entanto, muitos eram mulheres e meninas menores de 18 anos.