Torcida do Cruzeiro e o elogio incomum a Pezzolano: “pior técnico do mundo”

O treinador da Raposa tem sido ‘criticado’ por torcedores celestes para não atrair muita atenção no mercado

O Cruzeiro entra em campo nesta sexta-feira (1), pela Série B do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Vila Nova, no Mineirão, em jogo válido pela 16ª rodada da competição. A equipe mineira disparou na liderança da tabela com 34 pontos, quatro à frente do Vasco, vice-colocado. E isso não seria possível se não fosse pelo trabalho de Paulo Pezzolano na Raposa, que mudou a cara do time desde que chegou ao comando celeste, no início da temporada.

Vice-campeão mineiro, e ainda vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o trabalho do técnico uruguaio tem chamado a atenção no mercado. Isso porque o próprio Pezzolano admitiu, em entrevista ao site ‘GloboEsporte’, que recebeu sondagens de outras equipes brasileiras, mas garantiu que confia no projeto da ‘gestão Ronaldo’.

Como o comandante celeste tem contrato até o final da temporada, a torcida do Cruzeiro tem se movimentado nas redes sociais para tirar os holofotes de seu treinador.

sai fora, pezzolano é o pior técnico do mundo, não recomendo pra nenhum time. — giovanna da tropa do pezzo (@gigidocruzeiro) May 12, 2022

Com bom humor, torcedores cruzeirenses têm criticado Paulo Pezzolano na Raposa como estratégia para diminuir o interesse alheio no mercado da bola. E quem entrou na brincadeira foi Rafael Cabral, titular indiscutível na Raposa, que aderiu ao discurso da torcida e ‘detonou’ o trabalho do técnico: “Ele é fraco. Não entende nada. Ninguém entende o que ele fala (risos)”, declarou o goleiro em entrevista ao programa ‘Bem Amigos’, do SporTV.

+ 3 pontos e o Cruzeiro continua na mesma posição. FORA PEZZOLANO — Silvio Faria BH (@faria_silvio) June 29, 2022

E a crítica irônica de Rafael Cabral se justifica, já que Pezzolano acumula bons números no comando da Raposa. Isso porque o Cruzeiro tem o melhor ataque da Série B, com dezoito gols marcados, além de possuir a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos, perdendo somente para o Grêmio, que sofreu cinco.