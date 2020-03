Torcida do Botafogo se revolta com dificuldade para entrar no Maracanã

Com apenas uma bilheteria disponível para o setor alvinegro, longa fila se formou e muitos torcedores entraram apenas no intervalo

A torcida do que compareceu ao Maracanã para assistir o clássico contra o neste sábado (7) enfrentou dificuldades para entrar no estádio.

Apenas uma bilheteria estava aberta para os torcedors alvinegros, e servia tanto para compra quanto para troca de bilhetes adquiridos pela internet. Enquanto muitos torcedores desistiram de acompanhar o duelo, outros encararam a enorme fila que se formou do lado de fora.

Apenas com meia hora de jogo, outra bilheteria foi aberta, o que provocou correria entre os torcedores. Muitos foram entrar apenas no intervalo do clássico.

Foto de agora da torcida do Botafogo, que não consegue entrar no estádio. @SeleAlvinegra pic.twitter.com/h5w5w2ibM3 — Matheus Medeiros (@_MedeirosSA) March 7, 2020