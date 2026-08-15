Torcedores vão completamente à loucura de repente no minuto 22 por Dusan Tadic

Dusan Tadic está sendo duramente criticado nas redes sociais durante Willem II x NEC. O atacante de 37 anos da equipe de Nijmegen pouco conseguiu impressionar em um primeiro tempo difícil e vem sendo especialmente alvo de críticas por causa de um lance aos 22 minutos.

O NEC teve dificuldades no começo da partida e durante muito tempo quase não conseguiu balançar a defesa do Willem II. A equipe da casa criou o primeiro perigo logo aos cinco minutos em um contra-ataque rápido, enquanto o NEC só registrou sua primeira finalização aos 35 minutos: Adam Tahaui bateu em cima do goleiro Karst de Leeuw.

Tadic também quase não conseguiu deixar sua marca ofensivamente no primeiro tempo. Um torcedor se irrita com um momento em que, na opinião dele, o sérvio demora demais para concluir por conta própria: "Tadic realmente precisa aprender a chutar antes."

A maior parte da atenção, porém, está voltada para um lance aos 23 minutos, em que Tadic caiu no chão após um contato mínimo e pediu pênalti de forma enfática. No X, muitos espectadores estão convencidos de que quase não houve nada. "Um amarelo para o Tadic aqui teria sido justo. Ele erra a bola completamente e depois transforma isso em simulação", escreveu Arthur.

Outros espectadores também acham que o atacante deveria ter sido punido. "Incompreensível que Tadic não receba cartão amarelo por uma atuação terrivelmente ruim. Que simulação escandalosa", diz uma reação, enquanto outro escreve: "Você simplesmente tinha que dar amarelo ao Tadic aqui. Uma simulação ridiculamente ruim."

A atuação do ex-atacante do Ajax também desperta antigas irritações em outros espectadores. "Tadic ainda não desaprendeu. Vinte minutos jogados e já fez o cisne moribundo três vezes", diz um comentário, enquanto outra pessoa escreve com cinismo: "Falta escandalosa em Tadic!"

As críticas não se limitam ao lance do pênalti em questão. "Olá, NEC, vocês querem tirar rapidinho essas manias de 'astro mundial' do Tadic?", questiona um espectador, enquanto outro diz: "Tadic é a piada do dia. Que simulação, era para ter dado amarelo por isso. Que palhaço."







