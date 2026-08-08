Dusan Tadic ainda não conseguiu causar boa impressão em sua estreia na Eredivisie pelo NEC. O time de Nijmegen fez um primeiro tempo dramático contra o Telstar e vai perdendo em casa por 2 a 0. A atuação do sérvio de 37 anos vem sendo bastante criticada nas redes sociais e entre os torcedores do NEC.

O Telstar precisou de apenas meio minuto em De Goffert para abrir o placar. Após um arremesso lateral longo, Soualhia desviou a bola na direção de Patrick Brouwer, que manteve a calma e venceu o goleiro Gonzalo Crettaz, do NEC. O NEC passou então a buscar com insistência o empate e criou chances com, entre outros, Tjaronn Chery e Sami Ouaissa, mas não conseguiu aproveitá-las.

Em vez disso, os visitantes ampliaram a vantagem aos 24 minutos. Brouwer serviu Rui Mendes, que acertou uma bela finalização colocada no canto mais distante e fez o Telstar abrir 2 a 0. O NEC tentou então voltar ao jogo, mas teve muita dificuldade para exigir de forma mais séria o goleiro Ronald Koeman junior.

Tadic, por enquanto, não conseguiu fazer a diferença. O veterano quase não apareceu no jogo no primeiro quarto de hora e deixou claro principalmente por meio de gestos que estava insatisfeito com a atuação de sua equipe. No X, os espectadores também se perguntam abertamente o que o atacante ainda pode acrescentar: “Tadic como titular no lugar de Linssen, sim, aí você perde muita qualidade. A prova está sendo dada em campo”, escreveu um espectador.

Outro também vê uma diferença clara em relação às outras opções ofensivas do NEC. “Faz diferença, Tadic ou aquele japonês (Koki Ogawa, red.) como centroavante”, diz a mensagem, enquanto outro espectador reage: “É, com Linssen no banco, acontece isso com Tadic.” As expectativas em torno do grande nome do sérvio também são lembradas em tom de deboche: “Onde está o grande show do Tadic?”

O retorno de Tadic à Eredivisie também gera reações vindas de Amsterdã. Um torcedor do Ajax faz referência às manifestações de fãs que gostariam de ver novamente o ex-capitão na Johan Cruijff ArenA: “Espero que as pessoas que queriam muito o Tadic de volta ao Ajax também estejam assistindo a NEC x Telstar.” O sentimento, portanto, é claro: os espectadores entendem que Tadic, em sua primeira atuação pelo NEC, ainda mal mostra por que existem tantas expectativas em torno de sua chegada.

Também no fórum de torcedores SV NEC as críticas são fortes. “Chery e Tadic, isso já não acompanha mais o nível”, escreveu um torcedor, após o que outro fã afirma que os problemas do NEC ficam “dolorosamente claros hoje”. Um terceiro torcedor também se mostra pouco impressionado com os dois veteranos no ataque: “Tadic e Chery estão se arrastando lá na frente. Que cena triste de ver.”

El Ahmadi sobre Tadic

O analista da ESPN Karim El Ahmadi também ainda não está impressionado com Tadic no intervalo da partida. “Tenho que dizer: está muito difícil para ele. Ele não está muito à vontade", disse o ex-meio-campista. "Aquilo de que ele precisa é entrar em contato com a bola e depois fazer as pessoas ao redor dele se movimentarem. Se ele está dentro da área, precisa conseguir segurar uma bola, mas há tantos jogadores do Telstar em cima dele.”