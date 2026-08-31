Torcedores não entendem nada da decisão sobre Ajax x PSV: "Escandaloso!"

Sander van der Eijk apita na noite de sábado o clássico entre Ajax e PSV. A KNVB anunciou na segunda-feira que o árbitro foi designado para o primeiro grande duelo da temporada 2026/27 da Eredivisie, mas, para uma grande parte dos torcedores de futebol, a escolha já causa espanto de imediato.

Ajax e PSV se enfrentam no sábado, às 20h, na Johan Cruijff ArenA. Será o primeiro grande jogo da temporada 2026/27 da VriendenLoterij Eredivisie, e as duas equipes podem dar de cara um importante recado com um bom resultado.

Van der Eijk terá em Amsterdã o auxílio dos assistentes Rens Bluemink e Sander de Groot. Richard Martens atuará como quarto árbitro, enquanto Pol van Boekel foi designado como VAR e Dyon Fikkert cumprirá o papel de AVAR.

O PSV começa o duelo como vice-líder da Eredivisie, enquanto o Ajax ocupa atualmente a quarta colocação. Os amsterdameses, porém, disputaram uma partida a menos e, em caso de vitória, podem igualar os eindhovenses em número de pontos.

A nomeação de Van der Eijk não é recebida com compreensão por todos nas redes sociais. Um torcedor do Ajax reage de forma eloquente: "Eles pensaram: vamos escalar o pior árbitro da Eredivisie?"

Também no Ajax Showtime há espanto com a escolha da KNVB. "Hã, um jogo grande e aí Sander van der Eijk, ridículo", escreveu um torcedor sob a publicação sobre a designação da arbitragem.

No X, as reações também são críticas. "Van der Eijk em Ajax x PSV, que piada", diz uma pessoa. Daniël acrescenta: "Isso é sério? Que escolha escandalosa da federação. Árbitro muito, muito, muito fraco. Jogos grandes pedem grandes árbitros, isso não é parquinho."