Torcedores furiosos do Ajax exigem a saída de dois jogadores do próprio clube

Youri Regeer definitivamente não se tornou popular entre boa parte da torcida do Ajax nos primeiros vinte minutos de Ajax x FC Sion. O meio-campista perdeu a bola duas vezes no meio-campo de maneira totalmente desnecessária e perigosa e, depois, também perdeu o duelo decisivo no 1 a 1 de Winsley Boteli.

No gol de empate, Regeer deixou seu marcador direto passar à sua frente, após o que Boteli empurrou para trás de Marc-André ter Stegen um cruzamento desviado. Isso gerou imediatamente uma enxurrada de críticas, ainda mais porque Regeer voltou a perder a bola pouco depois e, em seguida, indicou que não estava se sentindo totalmente bem.

Aos 22 minutos, a partida de Regeer já havia terminado, e ele foi substituído por Jorthy Mokio.

Muitos torcedores do Ajax acham que Regeer não tem nível para a posição de volante. “Dica número 524 de que é preciso um novo camisa 6”, escreveu alguém no Ajax Showtime, após o que outra pessoa acrescentou: “Enquanto este for o nosso meio-campo, vamos continuar esbarrando em problemas. Um meio-campo bom e equilibrado é o motor do seu time.”

Também a atuação defensiva de Regeer no gol de empate está sendo duramente criticada. “Regeer está mais uma vez bem atrás do seu homem”, escreveu alguém de forma sarcástica, enquanto outro foi mais detalhado: “Esse cruzamento que pode ser feito sem qualquer contestação é absurdo, e o que Regeer faz depois disso é uma paródia de defesa.” Algumas reações vão ainda mais longe. “Espero nunca mais te ver. Meu Deus”, escreveu alguém, enquanto outro concluiu: “Regeer realmente não dá mais.”

Após a saída de Regeer, Steven Berghuis passou então a receber toda a carga de críticas. O ponta-direita, segundo muitos torcedores, não consegue render absolutamente nada, com seus muitos momentos de perda de bola e a falta de poder de fogo causando irritação, sobretudo. “Berghuis assume sem qualquer dificuldade o papel de perder a bola de Regeer”, escreveu alguém, de forma eloquente.

As críticas ao veterano depois só ficaram mais intensas. “Berghuis, o elo fraco, de novo”, afirmou um torcedor, enquanto outro ajacied avaliou: “Berghuis realmente passou do auge. Ficou muito fraco.” Também se ouviu: “Berghuis não consegue acompanhar, muito fraco de novo.”



