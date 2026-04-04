Torcedores do PSV exigem em massa a mesma substituição após um início dramático: “Tirem ele do jogo!”

Os torcedores do PSV assistem perplexos aos primeiros vinte minutos dos jogos decisivos pelo título entre o PSV e o FC Utrecht. Em Eindhoven, aos treze minutos, o placar já estava 0 a 2 para os visitantes, e a culpa recai principalmente sobre um jogador.

Pouco antes do início da partida, o PSV anunciou que Armando Obispo havia se lesionado durante o aquecimento. Em seu lugar, Yarek Gasiorowski foi escalado.





No entanto, o zagueiro espanhol causou uma impressão muito fraca nos torcedores do clube de Eindhoven até o momento. Nas redes sociais, chovem reações negativas sobre sua atuação.

Artem Stepanov e Gjivai Zechiël marcaram os dois gols para os visitantes. Especialmente no segundo gol do FC Utrecht, o zagueiro central do PSV não se saiu bem. Ele saiu muito ansioso na jogada de cabeceio de Stepanov, permitindo que Zechiël avançasse direto para o goleiro Kovar.

“Que jogada incompreensível do Gasiorowski!”, reclama alguém no X. “Tirem o Gasiorowski”, diz outro. “Isso pode ser atribuído ao Perisic, mas o Gasiorowski também não está bem”, afirma outra pessoa.

“Por que ele sai da linha?”, escrevem ainda sobre o zagueiro de 22 anos. “A defesa está realmente totalmente desprotegida”, pode-se ler mais adiante.