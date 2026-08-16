Torcedores do Newcastle sentem pena de Sean Steur e não entendem nada do Ajax

Sean Steur voltou a causar muita impressão no sábado pelo Newcastle United. O meio-campista, que já no início do verão chegou por 27 milhões de euros vindo do Ajax, se destacou na derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen.

O Newcastle saiu atrás no placar na tarde de sábado ainda antes de completar um minuto. Ibrahim Maza marcou o gol de abertura. O clube inglês reagiu antes do intervalo com Malick Thiaw, mas acabou derrotado nos minutos finais por um gol de Victor Boniface.

Enquanto isso, os torcedores do Newcastle estão seriamente preocupados com o rumo do clube. O técnico Eddie Howe deixou o cargo durante a pré-temporada, depois que os pilares Sandro Tonali e Bruno Guimarães foram vendidos.

Na pré-temporada, o Newcastle também vem acumulando derrotas. Contra o Gateshead, da quinta divisão, ficou no 1 a 1; o Bristol City FC venceu o Newcastle por 4 a 1, e também houve derrotas para Everton (3 a 1) e Leverkusen. A única vitória foi sobre o Valencia, por 2 a 1.





Mesmo assim, há um ponto positivo segundo os torcedores do clube: Steur. Um deles escreveu no X que chega a sentir pena do jogador de Volendam. “Isso foi extremamente deprimente, de novo. Sean Steur, meu Deus, como eu sinto pena dele. Ele foi para um time que não tem qualidade. Estamos em apuros se não houver contratações.”

Ele não é o único a elogiar Steur. “Steur e o retorno de Lewis Miley foram os únicos pontos positivos de hoje.” Outro chamou Steur de revelação da pré-temporada. “Eu sei que ainda é só pré-temporada, mas Steur é realmente um jogador de ponta. Vai bem com a bola no pé e sempre procura uma solução para a frente.”

Outro torcedor ainda afirma que Steur é o substituto ideal de Guimarães. Também há incredulidade pelo fato de o Ajax não ter conseguido lhe oferecer uma vaga fixa no time titular para a próxima temporada.