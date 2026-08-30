Anis Hadj Moussa está sendo duramente criticado no intervalo de Feyenoord x ADO Den Haag pela torcida do clube de Roterdã. O Feyenoord vai, surpreendentemente, perdendo por 1 a 0 no intervalo, e principalmente a atuação do ponta direita argelino tem gerado muita frustração no FR12.

Mario Been também fez críticas a Hadj Moussa na ESPN. “Ele se esconde muito, não acompanha o adversário e perde muitas bolas”, disse o analista. “Você espera mais dele. Ele precisa dar forma ao Feyenoord, principalmente pelos lados.”

Been vê principalmente um problema no posicionamento de Hadj Moussa. “Ele entra para dentro muito rápido, e com isso fecha os espaços”, afirmou o ex-treinador. Com isso, segundo Been, o ponta diminui os espaços em um momento em que o Feyenoord justamente precisa de amplitude contra o compacto ADO.

O ADO abriu o placar aos doze minutos, depois que Oussama Targhalline perdeu a bola de maneira infeliz. Na sequência, Rottier encontrou Ian Thomas, cujo chute desviou em Tsuyoshi Watanabe e tirou qualquer chance do goleiro Justin Ernst. O Feyenoord teve mais de setenta por cento de posse de bola depois disso, mas mal conseguiu furar a defesa de Haia.

Hadj Moussa está claramente no centro das críticas dos torcedores. O atacante quase não conseguiu passar pelo seu marcador direto no primeiro tempo e perdeu a bola com frequência. “Moussa fez absolutamente tudo errado”, escreveu um torcedor, enquanto outro pediu de forma curta e grossa: “Tira o Hadj Moussa.”

Até o suposto valor de transferência do atacante de 24 anos é citado com ironia. “O Feyenoord quer 35 milhões por Moussa, 35 euros é mais realista”, escreveu um comentário no FR12. Outro torcedor vê até o lateral-direito Givairo Read criando mais perigo: “O Read é mais perigoso no ataque do que o Moussa.”

O próprio Read, aliás, também não escapa totalmente das críticas. Um torcedor chamou o lateral-direito de “superestimado” e questionou os valores altos mencionados em torno do seu nome. Por outro lado, sua contribuição ofensiva é justamente usada para destacar a atuação decepcionante de Hadj Moussa: “O Read produz mais jogadas na área do que o Moussa. Pode mandar os dois trocarem de posição.”