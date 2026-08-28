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FC Twente fansImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Torcedores do FC Twente viajam para Leeuwarden apesar da proibição do SC Cambuur

Twente
Cambuur

Os torcedores do FC Twente vão viajar no domingo “normalmente” para Leeuwarden, informaram os grupos de torcedores ao clube em um comunicado. Eles vão se manifestar na capital da Frísia contra a decisão do SC Cambuur, que recentemente determinou que os torcedores do Twente não são bem-vindos no setor visitante neste domingo.

A proibição tem relação com os distúrbios da semana passada em Cambuur x Feyenoord. Torcedores do clube de Roterdã atiraram fogos de artifício em direção, entre outros, ao público da casa. Cinco torcedores do Cambuur ficaram feridos e sofreram queimaduras, danos auditivos e lesões oculares.

O Feyenoord, ao contrário do grupo de torcedores Rotterdam Radicals, se distanciou enfaticamente dos acontecimentos no Kooi Stadion e decidiu não levar torcida visitante para os dois próximos jogos fora de casa, contra NEC (5 de setembro) e PEC Zwolle (13 de setembro).

O Cambuur decidiu que precisava de mais tempo para avaliar os acontecimentos e, em seguida, anunciou que os torcedores do Twente não serão bem-vindos no domingo. Isso gerou incompreensão, entre outros, da associação de torcedores Cambuur Culture, que classificou a medida como “completamente absurda”.

Os torcedores do Twente também, naturalmente, não estão satisfeitos. “Lemos com crescente espanto a decisão de barrar os torcedores do Twente em Leeuwarden”, diz o comunicado.

“Porque um clube/município não tem a situação bem organizada, nós somos prejudicados. Isso, naturalmente, não faz o menor sentido. Onde o Twente for, nós iremos junto. Portanto, também para Leeuwarden.”

“Se não pudermos ir ao jogo, ainda assim viajaremos para Leeuwarden para protestar contra essa decisão e para assistir à partida na cidade. Esperamos todos vocês lá! Até domingo em Leeuwarden.”

O FC Twente começou a temporada da Eredivisie de forma um tanto decepcionante, com três pontos em dois jogos. A equipe de John van den Brom espera levar para Leeuwarden no domingo a ótima sensação da classificação para a Conference League.

Os Tukkers foram emparelhados no sorteio de sexta-feira com SC Freiburg (fora), Pafos FC (casa), Lincoln Red Imps FC (fora), Kairat Almaty (casa), Aarhus GF (fora) e FC Thun (casa). O Cambuur espera somar contra o Twente seu(s) primeiro(s) ponto(s) da temporada.


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