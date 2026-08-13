Torcedores do Ajax se manifestam rapidamente no X e todos têm a mesma reclamação

O Ajax enfrenta o Shelbourne FC na noite desta quinta-feira e, logo no início da partida, vários torcedores do clube de Amsterdã se manifestaram no X. O motivo foi a camisa do goleiro do Shelbourne, Eddie Beach, que se parece demais com o uniforme do Ajax.

O Ajax disputa o duelo em Dublin com seu terceiro uniforme, que é azul-claro. Beach, goleiro do Shelbourne, veste um uniforme verde-menta. As duas cores são bastante parecidas, observaram torcedores do Ajax.

“Bem prático: o uniforme do goleiro do time da casa e o uniforme de visitante do Ajax”, escreveu alguém no X. “Por que o goleiro do Shelbourne está jogando com as cores do uniforme do Ajax?”, questionou outro.

Outra pessoa ainda tuitou: “Bem prático ter o goleiro de azul quando o adversário também está de azul.”

Ajax e Shelbourne começaram o duelo às 20h45, em Dublin. O jogo de ida terminou na semana passada em 3 a 1 para o clube de Amsterdã.

O vencedor do confronto de ida e volta se classifica para os playoffs da Conference League. Eles serão disputados na próxima quinta-feira e na quinta-feira seguinte.

O adversário nesses playoffs será o vencedor do confronto entre FC Sion e FC Noah. Esses clubes também jogam na noite desta quinta-feira. O jogo de ida terminou na semana passada em 2 a 2.