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imago-sport-1079288818.jpgPro Shots
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Torcedores do Ajax reclamam em massa da nova transferência: "Uma piada!"

Mercado da bola
Ajax
A. Kaplan

A iminente transferência de Ahmetcan Kaplan para o NEC causa muita incompreensão entre os torcedores do Ajax, principalmente por causa da taxa de transferência de 2,5 milhões de euros. No Ajax Showtime, torcedores escrevem que o clube de Amsterdã está deixando o defensor sair por um valor baixo demais, ainda mais porque ele vai para um clube da Eredivisie que, segundo eles, adotou uma postura muito mais dura em negociações anteriores com o Ajax.

“2,5 milhões é simplesmente uma ninharia. Fraco, Jordi (Cruijff, redação)”, escreve um torcedor. Outro fã chama isso de “muito ruim” e diz que 2,5 milhões de euros “é uma piada”, enquanto outra pessoa entende que o Ajax deveria ter pedido pelo menos o dobro. “Eu realmente achava que ele era um bom jogador no nosso time. Claro que agora ele tem pouca perspectiva, mas o Blind também vai jogar no máximo mais um ou dois anos”, diz outro comentário.

Para outro grupo de torcedores, pesa principalmente o fato de Kaplan estar indo justamente para o NEC. “Por 2,5 milhões, dava para vendê-lo a muitos outros clubes. Eu nunca teria desejado isso ao NEC depois do caso Sano. Eles cobram o preço máximo do Ajax, mas, quando é para eles, querem pagar quase nada”, escreve um torcedor. Outro também está insatisfeito: “Tudo muito bonito, mas isso é simplesmente facilitar. Ao contrário, isso não acontece.”

Também se fala em um “preço de amigo” e em um acordo que é favorável sobretudo ao NEC e a Kaplan. “Para o Ajax, um pouco menos. Se nós formos atrás do Nejasmic, são no mínimo dez milhões”, escreve alguém. Outra reação diz: “O NEC quer tudo de mão beijada, mas os próprios jogadores deles precisam sempre ser vendidos pelo preço máximo.” Por isso, vários torcedores esperam que o Ajax possa contar com a mesma boa vontade em futuras negociações com o NEC.

Ao mesmo tempo, também há alguma compreensão pela escolha de vender Kaplan agora. Um torcedor reconhece que 2,5 milhões de euros não é o valor desejado, mas aponta as circunstâncias. “Ele está lesionado de novo, tem um histórico rico de lesões e ainda tem contrato por dez meses. Acho que não dava para conseguir muito mais. Além disso, você abre espaço na folha salarial.” Segundo o De Telegraaf , o Ajax economiza 1,3 milhão de euros em salários de Kaplan com a transferência.

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Esse último argumento aparece com frequência surpreendente. “Ele nunca joga, não apresentou nada, está lesionado, recebe 1,3 milhão de euros de salário e tem só mais um ano de contrato. É um grande negócio”, escreve um torcedor.

“O problema está mais no fato de ele ter sido contratado na época por um preço absurdo e de ter recebido um salário bizarro. É só se despedir e abrir espaço.” Outros torcedores também suspeitam que Jordi Cruijff queira, acima de tudo, criar espaço na folha salarial.

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