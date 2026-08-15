A iminente transferência de Ahmetcan Kaplan para o NEC causa muita incompreensão entre a torcida do Ajax, sobretudo por causa da taxa de transferência de 2,5 milhões de euros. No Ajax Showtime, torcedores escrevem que o clube de Amsterdã está deixando o zagueiro sair por um valor baixo demais, ainda mais porque ele vai para um clube da Eredivisie que, segundo eles, adotou uma postura muito mais dura em negociações anteriores com o Ajax.

“2,5 milhões é simplesmente uma ninharia. Fraco, Jordi (Cruijff, nota da redação)”, escreve um torcedor. Outro fã classifica como “muito ruim” e diz que 2,5 milhões de euros são “uma piada”, enquanto outra pessoa ainda entende que o Ajax deveria ter pedido no mínimo o dobro. “Eu realmente o achava um bom jogador no nosso time. Claro que ele tem pouca perspectiva agora, mas o Blind também vai jogar no máximo mais um ou dois anos”, diz outro comentário.

Para outro grupo de torcedores, pesa principalmente o fato de Kaplan estar indo justamente para o NEC. “Por 2,5 milhões, dava para vendê-lo a vários outros clubes. Depois de Sano, eu nunca teria desejado isso ao NEC. Eles cobram o preço máximo do Ajax, mas querem ficar na primeira fila pagando trocados”, escreve um torcedor. Outro também está insatisfeito: “Tudo muito bonito, mas isso é claramente facilitar. Ao contrário, isso não acontece.”

Também se fala em um “preço de amigo” e em um negócio que é favorável sobretudo ao NEC e a Kaplan. “Para o Ajax, um pouco menos. Se nós formos atrás de Nejasmic, é no mínimo dez milhões”, escreve alguém. Outra reação diz: “O NEC quer tudo pagando trocados na primeira fila, mas os próprios jogadores deles todos têm que ser vendidos pelo preço máximo.” Por isso, vários torcedores esperam que o Ajax possa contar com a mesma disposição em futuras negociações com o NEC.

Ao mesmo tempo, também há alguma compreensão pela escolha de vender Kaplan agora. Um torcedor reconhece que 2,5 milhões de euros não é o valor desejado, mas aponta as circunstâncias. “Ele está lesionado de novo, tem um histórico extenso de lesões e contrato por mais dez meses. Acho que não daria para conseguir muito mais. Além disso, você libera espaço na folha salarial.” Segundo o De Telegraaf , o Ajax economiza 1,3 milhão de euros em salário de Kaplan com a transferência.

Esse último argumento aparece com frequência notável. “Ele nunca joga, não rendeu nada, está lesionado, recebe 1,3 milhão de euros de salário e tem só mais um ano de contrato. É um ótimo negócio”, escreve um torcedor.

“O problema está mais no fato de ele ter sido contratado na época por um preço absurdo e ter recebido um salário bizarro. É só se despedir e abrir espaço.” Outros torcedores também suspeitam que Jordi Cruijff quer principalmente criar espaço na estrutura salarial.