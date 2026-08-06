Kasper Dolberg é duramente criticado pela torcida do Ajax durante Ajax x Shelbourne FC. O atacante dinamarquês teve uma atuação apagada no primeiro tempo da partida da fase preliminar da Conference League e vem recebendo uma enxurrada de críticas no Ajax Showtime e no X.

Na noite de quinta-feira, o Ajax foi para o vestiário com vantagem de 2 a 0. Mika Godts abriu o placar aos seis minutos, de pênalti, depois de ele mesmo sofrer a falta, e Owen Wijndal, aos 22 minutos, dominou um belo lançamento longo de Steven Berghuis e, já caindo, finalizou de direita para marcar.

Apesar do amplo domínio e da vantagem confortável, muitos torcedores estavam principalmente focados na atuação de Dolberg. “Estou tão cansado de Dolberg”, escreveu um visitante do Ajax Showtime, enquanto outro torcedor se perguntava em voz alta: “Estamos jogando sem Dolberg?”

No X, as reações também foram pouco mais brandas. “Dolberg simplesmente tem que rescindir o contrato. É simplesmente triste como ele está ali”, dizia uma mensagem, enquanto outro torcedor escreveu: “Dolberg simplesmente não dá.” Um terceiro afirmou que ainda não viu o atacante fazer “nenhuma partida decente” durante a pré-temporada.

Alguns torcedores apontaram principalmente a falta de confiança do dinamarquês. “Um atacante sem gols, sem confiança e que sabe que seus substitutos já estão no banco. Está jogando de novo como uma porcaria”, foi uma das reações mais duras. Outro, por sua vez, sentiu pena: “A bola simplesmente não quer entrar para ele.”

Com Godts, o clima era completamente diferente. O ponta belga sofreu o pênalti, converteu a cobrança e depois ainda criou uma grande chance para Oscar Gloukh. “Godts é realmente absurdo. Se ele sair, você realmente estará renegando suas ambições nesta temporada”, escreveu um torcedor, enquanto outro foi direto: “Melhor não vender o Godts para o PSG!”

Daley Blind também impressionou no primeiro tempo com seus passes e recebeu elogios como “O passe do Blind é realmente de outro nível” e “Que passe absurdo do Blind”.

Gloukh, por outro lado, foi duramente criticado após perder uma chance em passe de Godts: “Essa tem que entrar, Oscar” e “Gloukh de novo, frouxo como antigamente”, enquanto Youri Regeer recebeu críticas por seu jogo conservador: “Tudo para trás e para os lados. Queremos um verdadeiro camisa 6, alguém que acelere o jogo em vez de um jogador de toque para o lado e para trás.”