Torcedores do Ajax não estão felizes com a nova transferência: "Uma piada!"

A iminente transferência de Ahmetcan Kaplan para o NEC provoca muita incompreensão entre a torcida do Ajax, principalmente por causa da taxa de transferência de 2,5 milhões de euros. No Ajax Showtime, torcedores escrevem que o clube de Amsterdã está deixando o defensor sair por um valor baixo demais, ainda mais porque ele vai para um clube da Eredivisie que, segundo eles, adotou uma postura muito mais dura em negociações anteriores com o Ajax.

“2,5 milhões é simplesmente uma mixaria. Fraco, Jordi (Cruijff, red.)”, escreve um torcedor. Outro chama isso de “muito ruim” e afirma que 2,5 milhões de euros “é uma piada”, enquanto mais um considera que o Ajax deveria ter pedido no mínimo o dobro. “Eu realmente achava que ele era um bom jogador para nós. Claro que agora ele tem pouca perspectiva, mas Blind também vai jogar no máximo mais um ou dois anos”, diz outro comentário.

Em outro grupo de torcedores, pesa sobretudo o fato de Kaplan estar indo justamente para o NEC. “Por 2,5 milhões, você poderia vendê-lo para vários outros clubes. Eu nunca teria desejado isso ao NEC depois de Sano. Eles cobram o preço máximo do Ajax, mas eles mesmos querem ficar na primeira fila por uma mixaria”, escreve um torcedor. Outro também se mostra insatisfeito: “Tudo bem, muito bonito, mas isso aqui é facilitar demais. Ao contrário, isso não acontece.”

Também se fala em um “preço de amigo” e em um negócio que é vantajoso principalmente para o NEC e para Kaplan. “Para o Ajax, um pouco menos. Se a gente vier por Nejasmic, é no mínimo dez milhões”, escreve alguém. Outra reação diz: “O NEC quer tudo de bandeja, mas os próprios jogadores deles têm que ser vendidos sempre pelo preço máximo.” Por isso, vários torcedores esperam que o Ajax possa contar com a mesma boa vontade em futuras negociações com o NEC.

Ao mesmo tempo, também há certa compreensão pela escolha de vender Kaplan agora. Um torcedor reconhece que 2,5 milhões de euros não é o valor desejado, mas aponta as circunstâncias. “Ele está lesionado de novo, tem um histórico rico de lesões e só mais dez meses de contrato. Acho que não dava para conseguir muito mais. Além disso, você abre espaço na folha salarial.” Segundo o De Telegraaf , o Ajax economiza 1,3 milhão de euros em salários de Kaplan com a transferência.

Esse último argumento aparece com frequência surpreendente. “Ele nunca joga, não rendeu nada, está lesionado, recebe 1,3 milhão de euros de salário e só tem mais um ano de contrato. É um grande negócio”, escreve um torcedor.

“O problema está mais no fato de que ele foi contratado na época por um preço ridículo e recebeu um salário bizarro. É simplesmente se despedir e abrir espaço.” Outros torcedores também suspeitam que Jordi Cruijff quer, acima de tudo, criar espaço na folha salarial.